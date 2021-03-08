【美少女戰士】香港首間Sailor Moon Cafe　消費滿$200送紀念襟章【附美食+商品介紹】

▲ 位於旺角的山下菓子 Kingsley Café推出美少女戰士主題Cafe。（王芷瑩攝）

山下菓子 Kingsley Café推出美少女戰士主題Cafe，不論美食、周邊商品及餐廳內的佈置，相信能俘虜各位美少女戰士粉絲的心！這美少女戰士主題Café是日本以外首間以美少女戰士為主題Café，大家在香港也能朝聖打卡！為大家精選一些美食及周邊商品！

場內設有多個夢幻打卡位

Cafe門口牆上貼上5位1：1美少年戰士圖晝，粉絲們入場前可先打卡。餐廳內亦貼滿很多美少女戰士圖畫及裝飾，猶如進入了動漫世界裡。

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食品設計講究

Cafe餐單分為小食、主食、甜品及飲品4大類，部分食物及飲品會伴隨紀念品，送給客人或供客人加錢換購。例如每款小食會伴隨一個露娜迷你杯，只要加$28便可以買這杯，數量有限，換完即止。

甜品方面，採用了不少代表5位美少女戰士的裝飾及顏色，7款甜品包括梳乎厘班pancake、比利時窩夫、比利時流心朱古力蛋糕、朱古力千層蛋糕、士多啤梨蛋糕及CREMIA芭菲，款款造型獨特吸引。

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主題周邊商品

期間限定 Café另⼀重點當然是要瘋狂搶購 Café限定主題精品； 第二階段推出6款冬季必備的精品包括抱枕、暖杯、陶瓷碟、購物袋及毛絨露娜吊飾，數量有限，售完即止。

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山下菓子Kingsley Café 地址：旺⾓彌敦道700號T.O.P商場3樓315號舖

同場加映：簡易西餐食譜，即睇：【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩