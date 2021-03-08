【疫苗接種】餐飲業料近半從業員打針旅遊界抱觀望態度　醫生指難取代防疫措施

▲ 港府擴大7個新冠疫苗的優先接種群組，包括食肆員工。（經濟日報資料圖片）

港府今日（8日）公布，擴大7個新冠疫苗的優先接種群組，包括食肆員工﹑美容院員工﹑旅遊從業員﹑公共交通從業員等（名單詳情即看：【下一頁】），有關人士明日（9日）上午9時起可到網上預約系統預約或到私家醫生診所接種，名額約14萬個。餐飲業料有近半從業員會打針，冀爭取政府進一步放寬現行的餐飲防疫措施，旅遊界則抱觀望態度；醫生則認為難以接種疫苗來取代現行防疫措施。

稻苗學會主席徐汶緯表示，業界都關注本港疫苗接種計劃，本港約有20萬至30萬名餐飲從業員，行內前線員工普遍都願意接種新冠疫苗，反應亦熱烈，初步估計會有4至5成從業員打針。他指，業界都討論近日的疫苗事件，認為餐飲從業員日常進行勞動工作較多，身體比長者或長期病患者強壯，不太擔心疫苗帶來的副作用﹑不良反應等，亦對專家批准使用的疫苗有信心。

身兼食肆老闆的他稱，自己不會強制要求員工接種疫苗，由他們衡量是否注射；又言若業界接種疫苗反應正面，會考慮向政府爭取進一步放寬現行的餐飲防疫措施，

例如食肆全部員工已打針，可豁免每隔14日做一次的病毒檢測﹑容許入座率由現時的5成提高至8成﹑每枱上限4人放寬至8人等。

▲ 現時食肆每枱上限4人，入座率最多5成。（經濟日報資料圖片）

12間新增及提供「復必泰」疫苗接種的中心將於3月16日起開放，有5間設於私家醫院內，各疫苗接種中心完整名單即看：【下一頁】

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生則說，同行普遍考慮打針的必要性而決定會否接種疫苗，惟現時本地遊及跨境團都未能復辦，從業員未必選擇在現階段立即預約注射，坦言「暫時唔打多過打」，仍抱觀望態度，亦希望了解多一些有關疫苗安排度的數據再作決定。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，檢測密度不足以避免受感染人士在工作場所內的傳播風險，接種疫苗雖可提供多一重防疫保障，但現時未有一款新冠疫苗達100%保護作用，短期內較難憑接種疫苗來代替防疫揩施或檢疫要求。他認為，能否放寬防疫措施除了仍要視乎本地疫情的受控程度，更緊要及實際的是要做好場所內的感染控制，有病徵人士要盡快做檢測，在獲得陰性證明後才可上班。

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記者：陳曉瑩