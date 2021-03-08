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【選舉制度】葉劉淑儀料建制亦會「大洗牌」　民主派不會完全不參選

政治 19:10 2021/03/08

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行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，本港選舉制度的改變，不但會影響民主派，亦會令建制派「大洗牌」。（經濟日報資料圖片）

人大正審議完善特區選舉制度的決定草案。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，本港選舉制度的改變，不但會影響民主派，亦會令建制派「大洗牌」。對於立法會議席的組成，她表示，直選席位、功能組別和選委會，各佔30席的方案較好，「可以均衡參與，對地區的震盪少啲，不過都係大洗牌」，指民選議員經常落區，能較掌握民意，比較「貼地」，形容「星星之火，可以燎原」，若果減少地區直選議席，日後政府不知道要用甚麼渠道收集民意。

葉劉淑儀今（8日）在一個電台節目稱，香港始終是一個多元社會，仍會有代表民主派價值的人士參選，以及不同的制衡聲音，預料民主派人士不會完全不參選。她舉例指，若前民主黨創黨成員狄志遠、香港電視集團副主席王維基的太太袁莎妮等人參選立法會，他們亦有機會進入議會。被問及修改本港選舉制度後，民主派支持者的投票意慾會否減低，葉劉淑儀指，如果本港的地區直選採用雙議席單票制，投票率一定會降低。

她又指，從直選議席而言，修改選舉制度是民主倒退，但她認為有關情況是由民主派造成，因為他們在2015年先放棄「人大831方案」，她又批評民主派在立法會拉布，影響議會秩序，令港府未能施政，後來更反對國家，「搞出大問題」，認為他們要反省。

民主黨前主席劉慧卿認為，民主派日後參選的話，關卡會更多，但她認為，只要能有機會勝出，都應該爭取，不過若然進入議會後，會被監察、噤聲，即使參選亦沒有意義。

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責任編輯︰尹櫻霖

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