【幼兒教具】大眾網上書店引入韓國獲獎教材　3階段蒙特梭利教具助3至6歲學好數學

▲ 大眾旗下網上書店推出一系列親子互動教材。（相片由有關機構提供））

受疫情影響下，小朋友大多時間留在家中學習，大眾集團旗下網上書店VeryPopularStore推出一系列親子互動教材，採用國際認可的新世代在家教學方法，協助家長分階段為子女訂下學習目標。其中引入了全球熱賣的韓國獲獎實木教材PlayFacto Kids，激發3至6歲小朋友的數學潛能。

VeryPopularStore最近為在家教學範疇，特別推出一系列幼兒互動教材，以助兒童提升英語及數學能力，並提供系統性的思維及品德訓練。

當中包括授權自著名韓國教育品牌、全球熱賣超過35萬套的獲獎實木教材PlayFacto Kids、以劍橋兒童英語認證（YLE）為基礎出版的Robin Education英語故事書及練習冊，以及「正向心理學」為基礎、香港學者編著的「有品 Duck」幼兒正向教育系列，讓家長與子女輕鬆在家互動，寓學習於遊戲。

▲ PlayFacto Kids實木教材及專用練習冊。（相片由有關機構提供））

PlayFacto Kids實木教材採用超過百年歷史的蒙特梭利式（Montessori）教學方法，適合3至6歲小朋友。3階段共有36套韓國實木教具，每階段包含12套教具及專用練習冊，讓小朋友「觸摸」得到抽象的數學概念，邊玩邊學。

每套教具附上的練習冊則以日常生活故事為主題，引導小朋友進入課題，另有小測試及趣味遊戲鞏固進階概念。家長亦可透過觀察孩子行為及學習進度，調節教具令學習更富趣味及多元化，將理念教育轉化為日常的親子遊戲。



PlayFacto Kids現時已被全球14個國家及地區引入，包括德國、英國、美國、日本及新加坡等，並屢獲多個教學獎項。

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劍橋英語學習套裝



而Robin Education劍橋英語學習套裝包含故事書、練習冊及可愛的互動毛公仔，小朋友邊閱讀邊與動物公仔進行角色扮演，讓難以理解的英語文字，變成引人入勝的閱讀經歷，有助訓練小朋友的英語表達能力，好好準備劍橋英語認證的考試。



至於由香港學者編著的「有品Duck」幼兒正向教育系列，以美國著名心理學家Dr. Martin E Seligman提倡的「正向心理學」為基礎，全套2個系列以香港作故事背景，包含了6大美德和24個品格強項。家長亦可利用「親子共讀指南」及遊戲卡，協助子女發展口語能力及思維能力。

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責任編輯︰林綺玲