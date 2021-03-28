【最後一程】89歲周驄為病妻完成最後心願　樂觀面對死亡只願含笑而終【有片】

▲ 周驄樂觀面對生生死。

現年89歲的資深綠葉演員周驄，入行逾60年的，演過不少深入民心角色，晚年更有TVB「御用爺爺」之稱。日前周驄為「賽馬會安寧頌」計劃訪問，講述自己的人生篇章，周驄近年淡出幕前，只為專心照料病妻，但他坦言對生死十分豁達，更不忌諱談最後心願，只願能含笑而終。

周驄接受「賽馬會安寧頌」訪問，坦言：「我拍戲拍了60年，好像已死過好多次，死亡是最公平的，無論你是富或貧，人人都要面對，你不去說死亡，不等於它不會降臨。」

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盼離世前露笑容

周驄稱年紀漸長，難免常面對生離死別。「有時見到朋友走，在病床不斷氣喘，插滿喉管，看到都驚，也有朋友是睡著時便走，這樣最有福氣。」

他稱人終歸要離世，如後人能一早依照囑咐，安排後事就最好。周驄不諱言自己亦早為最後一程作安排，笑言：「最好是做妥平安書，我希望臨走前有很多美食。」

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周驄表示：「百年歸老後，希望骨灰可撤在花園，滋養泥士，將愛心受在世上，遺留人間。」

周驄跟太太結婚61年，育有3女1子，太太早年飽受坐骨神經痛困擾，膝蓋亦有小毛病。周驄曾向傳媒表示，為照顧患病太太，推掉不少幕前演出。

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▲ 16年周驄獲TVB「萬千光輝演藝大獎」。

完成太太最後心願

在訪問中，周驄說出慶幸家人能為太太完成最後心願。「太太不幸患癌，經年受苦，醫生建議不如化療，她想到化療會脫髮，自己變成禿頭女子好難看，因此囑咐我，不要把她插滿喉管和呼吸機，我們家人都同意，慶幸太太及時講心心願，讓我們依足她心願送最後一程。」

最後，周驄講出心底話：「如果走得舒服，人人都想，若臨終前要好多麻煩，想起都怕，最重要適當時講出心願，後人依足心願，便死而無憾。」

文章獲「賽馬會安寧頌」計劃授權轉載

同場加映：陳勉良訪問