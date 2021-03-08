【新冠疫苗】本港接獲45宗接種後住院非預期事件　林文健料隨接種計劃展開不良事件趨增

▲ 衞生防護中心總監林文健（左）認為隨疫苗接種計劃展開，料不良反應事件會持續上升。（梁偉榮攝）

本港接連出現接種科興疫苗後死亡的個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下午開會商討有關個案。專家委員會共同召集人孔繁毅及李卓廣將於會議後會見傳媒，衞生防護中心總監林文健醫生和衞生署助理署長（藥物）陳凌峯亦會出席。

衞生防護中心總監林文健表示，至昨日下午已接種9.3萬劑疫苗，當中9.18萬劑為科興疫苗，1200劑為復星/BioNTech疫苗，約64%接種者為長者。

他提到，至3月6日下午4時，衞生署藥物不良反應機制接獲16宗非嚴重異常事件，涉及頭痛、身體疲倦，亦接獲45宗住院非預期及異常事件，涉及頭暈、心悸及胸部不適，強調署方對事件非常關注。

林文健直指，隨疫苗接種計劃展開，且每日有逾千人求醫，陸續有求診者會有接種史，預計不良反應事件會持續上升，署方會持續監測。

林文健提醒，預約接種時要留意，署方網上訊息已講明不宜接種人士包括嚴重過敏史，對一種或多於一種藥物過敏反應者，應先經醫生評估後才決定是否接種，如憂慮患慢性疾病或其他病是否合適接種，亦應先諮詢醫生作評估。

陳凌峯表示，現時全球已接種4400萬劑科興疫苗，接獲56宗接種後死亡個案，患者介乎26至103歲，當中有20宗涉心血管個案，患者介乎50至98歲，都是經評估後認為與疫苗無關。

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記者：陳正怡