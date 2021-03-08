【疫苗接種】業界歡迎將教師納入優先群組 籲接種疫苗不應與復課掛勾

港府今日（8日）宣布將進一步擴大優先群組，新增7類人士可優先接種，包括學校教職員及支援人員。津貼中學議會主席劉振鴻歡迎政府擴大優先群組，認為愈多人接種對社會抗疫更有利。他說，尚未與校內教師商討，但亦強調會否接種疫苗是個人決定，教師應按自己身體情況及個人意願考慮。他又期望，教育局不會將要求教師接種疫苗作為復課條件，兩者不應掛勾，強調復課與否關鍵是觀察全港疫情發展。

▲ 劉振鴻歡迎政府擴大優先群組。（經濟日報資料圖片）

教聯會主席黃錦良亦歡迎措施，認為教師接種後亦會令校園更安全，為學生、教師自身安全，會鼓勵校內教師接種疫苗，但強調教師有最終決定權。他又說，教職員的工作繁重，會向教育局爭取安排醫護人員到校為他們接種，或在每區增設更多接種點及「教師通道」。

▲ 黃錦良倡當局安排醫護到校為教職員接種。（經濟日報資料圖片）

教協理事、本身是幼稚園校長的關淑玲亦指出，是否接種疫苗要尊重教師意願，接種疫苗本身有風險，因此不宜強制要求所有教師接種。她又認為，接種疫苗或有效抗疫，但接種後學校及教師亦不應鬆懈，學校做好消毒清潔、教師注意個人衞生亦同樣重要。

▲ 關淑玲認為，學校要持續消毒校園。（經濟日報資料圖片）

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記者：黃悅晴