【選舉制度】陳清霞︰完善本港選舉制度　確保政權在愛國者手中　

▲ 港區全國政協委員、香港友好協進會副會長陳清霞表示，完善選舉制度意義重大。（陳清霞提供）

全國人大正審議完善特區選舉制度的決定草案。港區全國政協委員、香港友好協進會副會長陳清霞表示，完善選舉制度意義重大，強調「施政者必須是愛國者，天經地義」。她指出，為確保政權掌握在愛國者手中，必須完善香港的選舉制度，堵塞制度漏洞，讓符合愛國條件的人，進入香港行政、司法、立法機構和法定機構，才能嚴格依法辦事，把香港治理好、建設好。

陳清霞指，香港出現的一些亂象表明，在選舉制度和機制上明顯存在漏洞，使反中亂港分子和外部敵對勢力有機可乘，認為這些問題必須抓緊解決，否則香港會後患無窮，不可能長治久安，所以「完善選舉制度勢在必行」。

她又指，決定草案就完善香港選舉制度，提出總體要求、重要原則、基本思路和推進方式，符合「一國兩制」方針，以及香港的實際情況，是完善選舉制度的法律依循和工作指引，相信全國人大會議通過後，全國人大常委會及時啓動修法程序，香港特區政府亦會認真組織實施，確保「愛國者治港」，推進「一國兩制」成功實踐。

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責任編輯︰尹櫻霖