【港區國安法】律政司覆核11人保釋決定　高院加碼下周一處理

▲ 被告之一楊雪盈上周五已獲准保釋候訊。(經濟日報資料圖片)

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司就其中11人准保釋決定提出覆核，高等法院早前已訂於本周四(11日)及周六(13日)分批處理。根據司法機構今（9日）網上資料顯示，何啟明、施德來、張可森及李予信等4人的覆核聆訊已重新排期到3月15日進行，即就覆核聆訊加碼至下周一處理。

早前共47名被告在西九龍裁判法院提堂，裁判官以4天逾35小時處理聆訊，最終向15名被告批出保釋，惟律政司提出覆核及引例要求各人還押，其後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰等4人的保釋，4人於上周五（3月6日）已獲准保釋候訊。

餘下11人則於3月7日被帶到高等法院提訊，法官將覆核聆訊押後至本周四(11日)及周六(13日)分批處理。

經重新排期後，黃碧雲及伍健偉維持3月11日(本周四)進行，時間為早上9時半及10時半處理；鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林，則於3月13日(本周六)，早上9時半至下午3時進行；張可森、何啟明、施德來及李予信，則於3月15日(下周一)上午9時半至下午2時進行，依次預計每人需時1小時。

法官早前已表示，屆時將就每個申請即時判決。

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記者：王仁昌