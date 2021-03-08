【疫苗接種】教育局鼓勵教職員積極參與疫苗接種　約1,000校申全校半日面授按周增逾1倍

▲ 教育局今日（8日）表示，至今有約1,000校申請全校恢復半天面授課堂，幼稚園佔約一半。（資料圖片）

政府今日（8日）宣布將學校教職員納入新增的7類優先接種組別，涵蓋幼稚園、中小學、大學及特殊學校等。教育局今日回覆查詢時表示，鼓勵學校教職員積極參與及支持疫苗接種計劃，以保障教職員及學生的健康，未提會否將疫苗接種納入復課條件。

全港學校全面復課無期，教育局目前容許能安排全校教職員定期檢測的個別學校申請全校恢復半天面授課堂，至今仍維持有關安排。

局方今日更新有關申請數字，截止現時為止，有約1,000間學校已遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主。對比局方在約1周前、即2月26日公布有400多間學校申請，申請數字增加逾1倍。

被問到會否計劃將教職員疫苗接種納入全面復課條件，或取代定期檢測作為半日面授課的申請條件，教育局未有正面回應。教育局發言人稱，會繼續密切留意疫情的相關發展，及聽取專家的醫學意見及學校準備情況，並會適時檢視上課安排。

有學界代表稱歡迎政府擴大優先群組，但強調會否接種疫苗屬個人決定，期望教育局不會教師接種疫苗列作復課條件，強調復課與否關鍵是觀察全港疫情發展，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅