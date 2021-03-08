【景點優惠】天際100推港人優惠生日月可免費入場　同行者門票半價【內附詳情】

▲ 天際100香港觀景台慶祝開業10週年， 推出港人專享「加大碼生日優惠」。（天際100提供圖片）

天際100香港觀景台（天際100）今日（8日）宣布，為慶祝開業10週年，即日起至今年6月30日，港人於生日月份到訪，可免費入場；同行最多3人可享門票半價優惠，成人只需99元，小童或長者則需64元。

天際100「加大碼生日優惠」詳情：

1）壽星生日月份免費入場 同行親友更可享門票半價優惠

即日起至6月30日，港人凡於生日月份到訪天際100可享「生日免費入場」，只需於一樓票務大堂出示香港身份證或出生證明書，可獲贈成人、小童（3-11歲）或長者（65歲或以上）門票免費入場。

同行最多3位成人親友，每人門票只需港幣99元，小童或長者門票只需港幣64元

於去年12月至今年2月生日的港人，可於今年3月31日前使用以上「加大碼生日優惠」。

▲ 即日起至6月30日，港人凡於生日月份到訪天際100可享「生日免費入場」。（天際100提供圖片）

2) Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 加大碼最高「慶」生日套票 門票連生日蛋糕加送飲品

即日起至6月30日，港人於生日月份可以港幣298元，於天際100官方網站購買「加大碼最高『慶』生日套票」，包括成人門票兩張及半磅朱古力蛋糕一個。推廣期間天際100更加送兩杯Nespresso咖啡或TWG茗茶。

▲ Nespresso咖啡或TWG茗茶。（天際100提供圖片）

天際100營運詳情：

開放時間：每日上午11時30分至晚上8時30分（最後進場時間為晚上8時）

地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

查詢電話：852 - 2613 3888 （上午11時30分至下午6時）

▲ Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong炮製的生日蛋糕。（天際100提供圖片）

天際100最新防疫措施：

所有訪客於進入天際100範圍前須先掃瞄「安心出行」流動應用程式二維碼或填寫健康申報表，並註明入場時間及同行人士姓名，以便在有需要時追蹤及聯絡

曾外遊之訪客須於回港21天後始到訪天際100

所有訪客及員工進場前及於天際100範圍內必須持續佩戴口罩，並以消毒搓手液清潔雙手後才可進場

接受體溫檢查，體溫高於攝氏37.5度之人士將不予安排入場，並建議立即前往醫院治理

於入口處增設智能消毒站，以自動感應噴霧為所有員工及訪客提供全身衣物消毒

為所有扶手電梯之扶手帶及升降機廂每兩小時進行消毒

所有升降機廂表面已經塗上具殺菌功效之納米塗層，以防止細菌及病毒積聚

每日於觀景台開放前進行全面空氣消毒殺菌，並於觀景台開放期間派出智能管家於觀景台定時巡邏噴灑消毒噴霧，持續殺菌

以1:49的稀釋漂白水在所有公眾地區每日作三次深層清潔

密切監察及適時作出人流管制，包括升降機及觀景台範圍內，訪客最多可四人一組同遊，每組之間須保持至少有1.5米距離

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記者：陳曉瑩