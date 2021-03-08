【封區檢測】政府再度突擊封區　尖沙咀華源大廈封區料明早7時完成行動【附圖輯】

▲ 華源大廈突襲封區。(梁偉榮攝)

政府繼上月底後再次突襲封區，尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈因錄得確診個案，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午8時30分起限制在尖沙咀華源大廈指明「受限區域」內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在(明日9日)上午約7時完成此行動。

尖沙嘴華源大廈封區情況



▲ 梁偉榮攝

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政府指，曾於2月中就華源大廈發出強制檢測公告，並於2月17日進行突擊執法行動，共檢查了大廈約290名居民的檢測報告，其中約60名人士違反強制檢測公告下的規定。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

不應接種疫苗人士

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責任編輯：TOPick港聞組