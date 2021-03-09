【O·PARK廚餘回收】廚餘可變電及堆肥　埸館開放予公眾參觀市民可獲施肥種植紀念品

吃剩的廚餘可變電及堆肥。肩負向公眾推廣「惜食、減廢」文化及源頭減少廚餘責任的「有機資源回收中心」O·PARK1利用先進科技，轉廚餘為生物氣作可再生能源，產熱產電，能源不單自給自足，每年亦可輸出約1,400萬度剩餘電力至電網，賣給中電以供應3,000戶家庭使用；而餘下的廚餘槳渣滓亦會物盡其用，轉化為堆肥，並應用於園藝及農業活動。

【O·PARK廚餘回收】疫情影響回收量 「廚餘污泥共厭氧消化」試驗計劃擴展至沙田及元朗 料每日可處理最多500公噸廚餘，詳情即看：【下一頁】

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全港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心O‧PARK1於2018年7月啟用，廠內回收所得的廚餘，先記錄收集數量，經混合後的廚餘會以特製的破碎機打碎，加水製成廚餘漿，並經過滾筒篩分出16毫米或以上的大件雜質，包括惰性物質、金屬、膠袋等，而金屬則會循環再造。

經預先處理後的廚餘漿，就可以利用微生物轉化為發電燃料的生物氣，由熱電聯產機組燃燒生物氣產生電力，每噸廚餘可以生產230度電，當中7成能維持整個O‧Park1的運作，自給自足，剩餘的3成電力會輸出至電網，賣給中電作為政府收入，足以供應約3,000個家庭使用。

為可將廚餘槳剩下的渣滓物盡其用，O‧PARK1會將經脫水後的殘餘物轉化為堆肥，經腐化熟成的堆肥可用於園藝及農業活動，大大減少需棄置於堆填區的廚餘量。現時O‧Park1每日會產生約20公噸的堆肥作副產品「土壤改良劑」，可用於園景美化和農業用途。

高級環境保護主任(廚餘回收)陸嘉俊指，現時的公共項目綠化需求大，有信心可吸納到一定市場。該產品可為植物提供營養，現時有派發給園藝中心使用，未來將會為產品申請香港有機資源中心認證，若成功便可推出市場銷售，「想做到可以將所有廚餘用到盡」。

O‧Park1主要的廚餘處理設施均被密封，會利用抽風機及負壓以防止氣味散播，所有氣味會送到中央除味系統處理；至於廚餘過程中產生的污水，會先經廠內的污水處理設施處理，部分淨化後會在設施內循環再用，剩餘的會接駁到公共污水處理廠處理。

陸嘉俊表示，現時有逾200個工商機構支持O‧PARK1中央廚餘回收，當中包括商場、餐廳、街市（食環署街市及領展）、酒店、醫院、食物工廠、機場、大專院校等，而海關近年亦有不少過期的走私凍肉會送往作中央處理。於回收初期曾見過有膠靴、大金屬，但經局方提醒，「現在好多餐廳都知道要源頭分類，每日僅有少於2成的惰性廢料」。

現時的回收技術仍有限制，他指，過去2年收到不少罐頭食品，不過「由於無機器分離罐頭及當中的食物，需要人手操作「耗時耗力」，故暫不接收罐頭，但未來會增添儀器自動化「飛走個罐」，分離罐頭及當中的食物。

O‧PARK1訪客中心於上周一正式開放予公眾參觀，訪客中心以電腦動畫介紹中心的設計工藝和運作，以及廚餘回收過程。場內設有天幕影院、播放卡通的劇場，並有3個景點，市民可近距離觀察設備和系統的模樣，並在空中花園觀賞園內植物，及可與「大嘥鬼」農夫合照。

市民可於網上預約導賞團服務，除星期二外，訪客中心每天提供4次導賞團服務，導賞團約需時1.5小時，講解轉廚餘為能源的理念，中心園景均以O‧PARK1處理廚餘所獲堆肥產品「土壤改良劑」施肥種植，訪客可獲該產品作為紀念品嘗試回家種植。

記者：洪芷晴