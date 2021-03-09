【O·PARK廚餘回收】疫情影響回收量　「廚餘污泥共厭氧消化」試驗計劃擴展至大埔及元朗　料每日可處理最多500公噸廚餘

▲ 位於北大嶼山小蠔灣的有機資源回收中心第一期（O·PARK1）於2018年7月開始營運，每天中央處理量可達200公噸廚餘。（曾耀輝攝）

政府早前發表《香港資源循環藍圖2035》，期望可在2035年達到零廢堆填。當局除了透過有機資源回收中心將廚餘轉廢為能，近年亦已使用科技在污水處理廠一址多用，將污泥混合廚餘產生可再生能源。為提升廚餘處理能力，當局透露，現時除了正在大埔污水處理廠進行「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃外，未來亦會擴展至沙田及元朗污水處理廠，料每日可處理300至500公噸廚餘。

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位於大嶼山小蠔灣的O‧PARK1於2018年7月啟用，每天可處理最多約200公噸廚餘。盡管如此，高級環境保護主任（廚餘回收）陸嘉俊坦言，廚餘廠剛起步時，每日平均僅處理70、80噸回收量，其後又遇上疫情，本港整體廚餘量亦因而下降。

不過，通過政府推展廚餘收集先導計劃，為參與計劃的商戶免費分階段每日收集及運送廚餘，最近已逐步升至每日約110公噸，加上政府將於今年推行規模更大的第二階段廚餘收集先導計劃，包括推出「家居廚餘回收變電」計劃，出資於大廈安裝「智能廚餘回收箱」，具自動感應開關、量重等功能；也會斥資收集廚餘，運往O.PARK1發電，期望每日收集廚餘量能在2022年逐步達到理想的250公噸。

隨着O·PARK1營運，本港於2019年每日於堆填區棄置的11,057公噸都市固體廢物當中，廚餘約佔3,353公噸（佔30%），較2018年減少5.9%；位於北區沙嶺的第二期（O‧PARK2）預計2022年投入運作，每日可處理300公噸廚餘。而局方正在大埔污水處理廠進行「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，用生物科技製造能量，每日可處理約50公噸廚餘。

陸嘉俊透露，計劃會再擴展至大埔及元朗，加上有機資源回收中心，預計到2035年每日可處理1,500至1,800公噸廚餘，即符合當局提出的目標，於2035年處理本港一半廚餘量。

記者：洪芷晴