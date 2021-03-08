【K11 MUSEA重開】鄭志剛向K11 MUSEA每名員工派3,800元獎金致謝　外判清潔工保安員都有分

▲ 新世界發展集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛向「K11 MUSEA」每名員工派3,800元獎金致謝，外判清潔工保安員都有分。（林宇翔攝）

「K11 MUSEA」因爆疫閉館近一周消毒後，上周六（6日）重開，向會員派發優惠券吸引他們到訪。「K11 MUSEA」所屬的新世界發展集團更向商場每名員工大派3,800元獎金，包括所有外判員工連同清潔工及保安員，以回饋他們在疫情期間積極執行防疫措施。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛向員工發信，讚揚員工臨危不亂﹑恪守崗位，衷心向所有員工表達謝意。

▲ 鄭志剛向「K11 MUSEA」員工發信，表達謝意。（讀者提供）

鄭志剛在信中表示，商場員工過得不輕鬆，集團主動關閉「K11 MUSEA」，為全館所有範圍不停進行徹底清潔及消毒，並安排所有「K11 MUSEA」員工和租戶員工進行兩次新冠病毒檢測，過程並不輕鬆。

他讚揚員工說：

各位臨危不亂，恪守崗位，並在此關鍵時刻，當機立斷，專業致志，展現無比的毅力和韌性。能有這樣的專業團隊，我與有榮焉。

鄭志剛續言：

我衷心向所有同事，致以最誠摯的感謝。傯們不眠不休地跟進事件，與眾多租戶和持分者溝通，並作出迅速與妥善的安排，專業地應付事態發展。經此一役，我深信我們將會更強。

鄭志剛在信末中指，「K11 MUSEA」在剛過去的星期六重開，將一如以往，以最優秀的服務接待客人，

我們擁抱挑戰，視之猶如機遇，促使我們邁步向前，更上一層樓。在此，我再次感謝每一位同事作出的貢獻，讓我們攜手並肩，創建同行﹗

「K11 MUSEA」發言人接受TOPick查詢時證實，有關特別津貼電郵是由集團發出。

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「K11 MUSEA」內的名潮食館餐廳早前爆疫，累計有50宗確診，商場2月28日起閉館，為館內所有空間進行霧化消毒及加強防疫措施，並安排所有「K11 MUSEA」員工及租戶員工進行病毒測試，全部2,000名員工及租客兩次檢測均呈陰性。

「K11 Musea」上周六重開，商場安排智能消毒機械人在場內進行清潔及消毒，高級項目總監董正綱在現場接受傳媒採訪時表示，商場為每間商舖提供獨立鮮風，供風量達到政府要求，而店舖的機電裝備由各自的承辦商負責，閉館期間已檢查所有商舖的鮮風和排風系統。

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記者：陳曉瑩