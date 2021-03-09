預算案先解民困未再提理順小學校長薪酬　教育局仍支持方案惟需落力游說議員

▲ 公營小學校長和副校長薪酬理順安排未兌現，學界憂慮影響教師團隊落實新推的國安教育等措施。（資料圖片）

2018年施政報告提出的小學校長及副校長薪酬理順安排至今未兌現，據悉教育局昨日（8日）與小學業界代表開會，有小學校長在會後引述局方未有放棄，會繼續爭取立法會議員支持，助解決小學積壓多年的薪酬待遇不公問題，相信政府受疫情影響，欲先通過民生紓困措施，才在新一份財政預算案未提相關字眼。

教育局晤小學代表商討 校長引述局方仍支持

教育局早前提出的理順公營小學校長和副校長薪酬，以及改善公營小學的中層管理人手建議，早前已通過立法會教育事務委員會及人事編制小組委員會，特首林鄭月娥曾於去年9月表示會在立法年度開始後，盡早向財委會提交有關建議。

惟新一份財政預算案的教育局帳目，僅提及2021/22年度將「尋求改善公營小學中層管理人手」，上兩個年度的「理順公營小學校長和副校長的薪酬」字句不復見，引起部分學界人士質疑政府「走數」。

資小校長會、津小議會及副校長會等7會聯席召集人張勇邦昨與教育局會面後透露，局方雖無明言，但相信政府考慮到疫情影響，財委會要先通過民生解困措施，因觀感問題而未有在新一份財案重提有關理順薪酬的字句，但從會面上知悉局方未有放棄，形容局方「唔提唔等於放棄，會繼續支持」。

校長：助吸人才 非加人工

張勇邦希望可爭取議員支持，重申措施是理順薪酬及架構，並非「加人工」，指有不熟悉教育議題的議員，不知有關措施與中、小學界公平及發展有關，有助吸引更多人才加入小學界別。

張強調小學整體仍然可「做得更好」及需投放更多資源，以提升士氣，舉例如政府推行的國家安全教育及國民教育等，小學界都需要校長或副校等帶領教師團隊推動，「在不公平的待遇底下，會擔心日後整個小學界士氣究竟可以頂幾耐」，他坦言難料今個立法年度可否通過有關建議，但在疫情之下仍需耐心等待。

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記者：馮琪雅