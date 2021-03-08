立法會直選議席比例減　民主派淪為「三無」議員

▲ 有政界人士指，新一屆立法會，民主派都一定成為議會內的「三無」人士，影響力大不如前。

立法會選舉制度即將接受中央的大手術，以貫徹「愛國者治港」原則，亦體現特首的行政主導。目前，親中圈子盛傳，90席的立法會議席分配，分別為一、直選、功能組別、選委會各30席；二、直選20席、功能組別30席及選委會40席。有政界人士指，無論哪一種方案，民主派都一定成為議會內的「三無」人士，影響力大不如前。

由於直選將改為雙議席單票制，即是每區得票首兩名參選人當選，因此，以民主派和建制派的得票約為五成五對四成五計，民主派最多只能於分區直選中，取得半數議席。至於功能組別和選委會組別，建制派佔絕對性優勢。

換言之，民主派於新一屆立法會，如無意外成為無影響力的「三無」議員，包括︰一、無簡單過半數否決權，否決政府法案包括財政預算案；二、無三分之二關鍵少數否決權，否決政改方案及譴責動議等；三、無分組點票的過半數否決權，否決無法律約束力的議員動議。

可是，除了民主派，多名直選的建制派立法會議員都認為，新的立法會組成，已無可避免將傳統政黨在議會內的影響力大幅沖淡，一旦中央決定進一步壓縮直選議席的比例，例如至20席，十分不利政黨發展，例如吸納人才。況且，如果直選議席連三分之一都佔不到，民意認受性亦進一步被削弱。

特首林鄭月娥今日（8日）會見記者時否認，縮窄民主派參選立法會空間，只要符合愛國者資格仍可參選。她甚至形容，「建制派裏的人士都是民主的」，認為是時候改變簡單的民主、建制二分法。

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