【強檢大廈】政府公布7大廈納強檢名單　包括東涌映灣園聽濤軒15及16座

▲ 東涌映灣園聽濤軒15及16座納強制檢測。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增9宗確診個案，6宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘2宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,100宗確診個案。政府晚上公布7幢大廈納強制檢測公告刊憲，包括東涌映灣園聽濤軒15及16座。

任何人在2月23至3月8日期間，曾身處所列指明地方超過2小時的人士，須於3月10日或之前接受檢測。受檢人士若在3月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新增一宗或以上確診個案的大廈：

深水埗福榮街 13-15 號

黃大仙橫頭磡邨宏禮樓

黃大仙橫頭磡邨宏祖樓

元朗祥降圍 55 號

粉嶺馬適路 3 號綠悠軒第 6 座

東涌健東路 1 號映灣園聽濤軒第 15 座(除一樓以外)

東涌健東路 1 號映灣園聽濤軒第 16 座

政府明日（9日）會在3個地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

黃大仙橫頭磡邨宏禮樓

深水埗欽州街1-9號昌遠大厦

粉嶺綠悠軒第6座

而位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日（星期日）。

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記者：徐紹軒