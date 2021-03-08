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【疫苗接種】單日8宗接種疫苗後送院創新高　患者感暈眩頭痛心悸灼熱左邊身體麻木等不適

社會 23:37 2021/03/08

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官涌疫苗接種中心(3月8日)再有市民接種後感覺不適，需召喚救護車到場協助。馮漢柱攝

衞生防護中心晚上公布，3月7日共有8宗由社區疫苗接種中心送院個案，創疫苗接種計劃以來單日公布新高，涉及6名女子、2名男子，年齡由45歲至76歲。

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8宗社區疫苗接種中心送院個案詳情：

  • 源禾路體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名61歲女子到源禾路體育館接種疫苗後，感到暈眩。她於下午12時15分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 源禾路體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名57歲女子到源禾路體育館接種疫苗後，感到頭痛及心悸。她於下午12時15分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 曉光街體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名49歲女子到曉光街體育館接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱。她於下午12時45分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 將軍澳體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名76歲男子到將軍澳體育館接種疫苗後，感到暈眩及左邊身體麻木。他於下午12時57分被送往將軍澳醫院，情況穩定。經留院治療後，已經出院。
  • 官涌體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名45歲女子到官涌體育館接種疫苗後，感到頭痛、出現皮疹及頸部痕癢。她於下午1時21分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 官涌體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名66歲女子到官涌體育館接種疫苗後，感到胸痛及心悸。她於下午1時56分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。
  • 友愛體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名70歲男子到友愛體育館接種疫苗後，感到胸部不適。他於下午3時59分被送往屯門醫院，情況穩定。經留院治療後，已經出院。
  • 龍琛路體育館社區疫苗接種中心--於3月7日，一名60歲女子到龍琛路體育館接種疫苗後，手及手臂出現皮疹。她於下午5時35分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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責任編輯　李志強

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