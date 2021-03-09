【新冠肺炎】逾2萬個樣本滯後檢測　醫管局檢測承辦商報稱化驗室環境受污染

▲ 行政長官林鄭月娥(右一)去年12月25日到訪五間協助政府推行新冠病毒檢測工作的私營化驗所，圖為金域檢驗（香港）有限公司的化驗所。(食衞局圖片)

醫管局表示接獲承辦商通知，由於化驗室早前出現環境污染，承辦商需要為化驗室進行徹底清潔消毒，引致部份化驗程序出現滯後，部份檢測未能按合約規定於48小時內完成及發出結果通知。消息指，涉事承辦商為金域檢驗(香港)有限公司。



醫管局在接獲承辦商通報後，已向食物及衞生局和衞生署報告事件，並安排將部份滯後的檢測樣本，分別轉送至衞生署公共衞生化驗服務處及另外三間化驗承辦商進行檢測。

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根據承辦商的報告，較早前已完成檢測所有在3月2日或以前接收，和大部份於3月3日接收的樣本，預計今日（3月8日）內可完成檢測3月3日餘下及大部分在3月4日接收，而仍未處理的約2萬個樣本。公共衞生化驗服務處及三間化驗承辦商會繼續提供協助，預計在未來幾日可完成處理餘下的樣本。

醫管局非常重視事件，已督促承辦商全面檢視有關化驗程序及加強應變。醫管局會按照合約條款，向承辦商嚴肅跟進，防止再發生類似事件。

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責任編輯 李志強