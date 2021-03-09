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【新冠肺炎】東涌映灣園36歲女保安曾光顧一粥麵大快活　發病前2日曾訪元朗同益街市

健康 10:09 2021/03/09

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東涌映灣園36歲女保安曾光顧一粥麵大快活，發病前2日曾訪元朗同益街市。

新冠肺炎疫情持續，昨日（8日）新增9宗確診個案，6宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘2宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,100宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 離島 映灣坊 大快活 05/03/2021 11095
  • 離島 昇薈 一粥麵 06/03/2021 11095
  • 油尖旺 星光行 潮庭 06/03/2021 11096

在昨日新增的4宗不明源頭個案中，其中涉及一名36歲女病人（個案編號：11095）。她於3月6日出現發燒，同日到屯門醫院急症室求診，其後確診。病人是東涌映灣園一名保安員，最後上班日期為3月6日。而根據衛生署公布資料顯示，她報稱住址是元朗祥降圍，曾在3月4日到訪元朗的同益街市，並在3月5日到訪東涌昇薈一粥麵及映灣坊大快活。

而政府昨晚公布7幢大廈納強制檢測公告刊憲，當中包括東涌映灣園聽濤軒15及16座，詳見【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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