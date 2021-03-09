【星爺經典】傳周星馳開拍《功夫2》明年上映　電影公司親回星爺出山傳聞

▲ 傳周星馳開拍《功夫2》。

跟周星馳合作無間的「黃金配角」吳孟達於上月27日肝癌離世，並於昨日舉行火化儀式。跟達哥合作無間的周星馳，亦有現身安息禮送別戰友。近日內地網站瘋傳星爺會開拍《功夫2》，並為紀念達哥，決定再度出山主演，更指已定明年上映。

周星馳2004年的《功夫》叫好叫座，當年收逾6千萬，一度是歷年票房冠軍。但自2006年《長江7號》後，星爺退居導演，不再演出，不少星迷都期待他能出山演戲。

▲ 內地傳出《功夫2》海報。

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近日內地瘋傳周星馳會開拍《功夫2》，更會自編自導自演，更清楚寫明「2022.9.30上映」，連海報亦已「曝光」，不少內地網站都有報導，令《功夫2》成微博熱搜。

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當中有消息聲稱因吳孟達辭世，令周星馳甚感可惜，故願意「出山」再做主角，藉以懷緬昔日好拍檔，並傳出他有意把吳孟達過去的電影鏡頭穿插於片中。

傳明年上映

而報導中更有詳盡故事內容，指戲中周星馳角色，已榮升「斧頭幫幫主」，並將門派整頓，小角色「醬爆」卻學得降龍十八掌，打敗包租婆及包租公…不少網民對此報導甚感好奇，惟周星馳所屬的星輝影業，向傳媒否認開拍《功夫2》一事。

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事實周星馳作品尚有一齣《美人魚2》，本於去年上畫，但因疫情影響檔期，現仍未有確切上映日期，如果周星馳真有意開拍《功夫2》，相信也要一段時間。

同場加映：林景程林正峰訪問