【封區檢測】尖沙咀華源大廈約500名居民檢測　沒有發現確診個案

▲ 尖沙咀華源大廈封區情況。(梁偉榮攝)

港府繼上月底後再次突襲封區，尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈因錄得確診個案，昨晚（8日）8時30分起限制在尖沙咀華源大廈指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測，有關行動今早（9日）約7時完成強制檢測行動，約500名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；另有約260戶或房間沒人應門。

尖沙咀華源大廈昨晚封區情況：

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港府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測。截至今日凌晨2時，約500名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約520戶，包括30多間賓館的約180個房間，當中約260戶或房間，包括賓館內約100個房間，在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



政府表示，如「受限區域」內的人士在3月6日至8日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，毋須再次接受檢測，惟如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩