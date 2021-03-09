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【開心速遞】林秀怡性感回歸《愛‧回家》　Kirby美容店無奈停業有意結婚【有片】

娛樂 11:01 2021/03/09

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林秀怡性感現身《開心速遞》。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》不時為觀眾帶來歡樂驚喜，久未於劇集露面的林秀怡，昨晚一集換上低胸婚紗性感現身《開心速遞》，這次林秀怡不再是力追TT（梁証嘉飾）的明詩，而是演KOL兼新娘子易苗。

林秀怡接受TOPick訪問分享回歸《開心速遞》的感受，並透露結婚大計。

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林秀怡分享這次客串的感受，「很開心可以再到《愛‧回家》客串，讓我扮女人也開心，跟安仔他們演場戲，大家夾吓笑位，也很開心。」

由明詩變易苗

秀怡之前於劇集內飾演明詩，這次則飾演易苗，「我自己兩個都愛，因為明詩和易苗都是一個極自信的人，只是兩個的表現方式不同。」對於換個角色再出場，秀怡表示：「很開心還可以再出現於《愛‧回家》，雖然很多人知我拍《愛‧回家》便問我明詩是否再次出現，不過明詩已經不會再出現了。」

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穿上低胸婚紗的秀怡性感登場，她笑言：「肥便有『睇頭』，脂肪來的。」

透露結婚日期

被問到夢中的婚禮，她說：「我很想有個哈利波特形式的婚禮，因為我很愛看哈利波特，不過都是幻想來的。簡簡單單就好了。」秀怡與男友阿政拍拖約4年，二人感情穩定並有結婚的計劃，「有跟另一半談論過，可能會在兩年後，到時再視乎情況許不許可。」

林秀怡與男友阿政感情穩定。（陳家瑩 攝）

談到近況，秀怡指：「最近在上戲劇課自我增值，以及正在醫治腰骨，還有因為美容院停業太久，希望可以盡快重上軌道，現在『蝕入肉』。」

記者：梁樂欣

同場加映：林秀怡專訪

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