【疫苗接種】今可預約3月16日起接種「復必泰」疫苗　新增12間接種中心仍有大量名額

▲ 新增12間接種中心今起可預約在本月16日至30日接種「復必泰」疫苗。（資料圖片）

港府昨日（8日）公布，擴大7個新冠疫苗的優先接種群組，包括食肆員工﹑美容院員工﹑公共交通從業員等（群組名單詳情即看：【下一頁】），下周二（16日）起亦會開放多12間疫苗接種中心，供市民注射BioNTech（復必泰）疫苗。市民今早可到網上預約系統預約或到私家醫生診所接種，名額約14萬個。

不應接種疫苗人士：

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記者今早約9時半登入網頁，過程十分順暢，毋須等候即可進入網站。截至上午10時，新開放的12間疫苗接種中心（3月16日起提供接種服務）情況如下：

養和東區醫療中心（東區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 養和醫院（灣仔區）

－3月16日名額已滿，3月17日仍有少量名額，其餘日子仍有大量名額

－3月16日名額已滿，3月17日仍有少量名額，其餘日子仍有大量名額 港怡醫院（南區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 聖保祿醫院（灣仔區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 香港中文大學醫院（沙田區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 鴨脷洲體育館（南區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 彩虹道羽毛球中心（黃大仙）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 界限街體育館（一號及二號）（油尖旺區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 大埔墟體育館（大埔區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 東涌社區會堂（離島區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 香港國際機場（離島區）

－仍有大量名額

－仍有大量名額 荃景圍體育館（荃灣區）

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7間由醫院管理局營運的「復必泰」接種中心（3月10日起運作）：

中山紀念公園體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

荔枝角公園體育館

上水龍琛路體育館

元朗體育館

參與疫苗資助計劃下的新冠疫苗接種計劃的私家醫生或診所名單：按此瀏覽。

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記者：郭詩詩