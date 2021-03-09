【疫苗接種】今可預約3月16日起接種「復必泰」疫苗 新增12間接種中心仍有大量名額
社會 10:18 2021/03/09
港府昨日（8日）公布，擴大7個新冠疫苗的優先接種群組，包括食肆員工﹑美容院員工﹑公共交通從業員等（群組名單詳情即看：【下一頁】），下周二（16日）起亦會開放多12間疫苗接種中心，供市民注射BioNTech（復必泰）疫苗。市民今早可到網上預約系統預約或到私家醫生診所接種，名額約14萬個。
不應接種疫苗人士：
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記者今早約9時半登入網頁，過程十分順暢，毋須等候即可進入網站。截至上午10時，新開放的12間疫苗接種中心（3月16日起提供接種服務）情況如下：
- 養和東區醫療中心（東區）
－仍有大量名額
- 養和醫院（灣仔區）
－3月16日名額已滿，3月17日仍有少量名額，其餘日子仍有大量名額
- 港怡醫院（南區）
－仍有大量名額
- 聖保祿醫院（灣仔區）
－仍有大量名額
- 香港中文大學醫院（沙田區）
－仍有大量名額
- 鴨脷洲體育館（南區）
－仍有大量名額
- 彩虹道羽毛球中心（黃大仙）
－仍有大量名額
- 界限街體育館（一號及二號）（油尖旺區）
－仍有大量名額
- 大埔墟體育館（大埔區）
－仍有大量名額
- 東涌社區會堂（離島區）
－仍有大量名額
- 香港國際機場（離島區）
－仍有大量名額
- 荃景圍體育館（荃灣區）
－仍有大量名額
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7間由醫院管理局營運的「復必泰」接種中心（3月10日起運作）：
- 中山紀念公園體育館
- 西灣河體育館
- 觀塘曉光街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 荔枝角公園體育館
- 上水龍琛路體育館
- 元朗體育館
參與疫苗資助計劃下的新冠疫苗接種計劃的私家醫生或診所名單：按此瀏覽。
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記者：郭詩詩