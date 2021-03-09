【食用安全】英國國民保健署醫生揭驚人真相　咖啡粉內含一定比例曱甴

▲ 英國國民保健署一名醫生日前拍片指出，咖啡粉內含一定比例曱甴。

咖啡是不少人的一日之始，英國國民保健署（National Health Service, NHS）醫生Karan Raj最近在TikTok發布一段短片，就講出一個驚人真相。他表示，多數市售咖啡粉中，通常都含有一定比例的蟑螂（曱甴），建議對曱甴過敏的市民應避免飲用這類咖啡。

據《每日郵報》報道，Karan Raj在片中表示，大部分在商店買得到、預先磨好的咖啡粉，通常都含有一定比例的曱甴及其他生物：

通常沒辦法完全去除這些曱甴，所以製造者只能將它們與咖啡豆一起烘烤、磨碎。

他甚至更驚人地表示，大多數食品權威機構都會允許在日常食物中，含有一定比例的昆蟲。而他補充，曱甴的蛋白質含其實量很高，被人類進食其實也不會對身體造成太大傷害。

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他又指出，一些在咖啡加工行業的從業員，會因經常接觸咖啡豆而出現過敏，因此建議對曱甴過敏的人士，應遠離這些預先磨好的咖啡粉。

影片引來不少網民直呼噁心恐怖，有網民直接向拍片醫生表示，他摧毀了自己的生活，令他再也不敢飲咖啡。也有網民留言：「你是告訴我，我一直在飲自己這輩子最害怕的東西嗎？」但亦有網民戲言：「我從來不知道曱甴這麼美味」。

同場加映：曱甴磨粉製麵包蛋白質高40% 研究人員：味道像花生和栗子！

面對因氣候變遷而引發的全球糧食問題，不少科學家都開始研究將昆蟲入膳，以成為人類的主要營養來源。巴西就有食品工程系研究人員，成功研究將曱甴磨粉，然後與麵粉混合，製成麵包食用。研究人員指，此方法製成的蟑螂粉，成本較低，蛋白質更比普通小麥粉高40%。

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責任編輯：羅嘉欣