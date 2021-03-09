【暖男爸爸】鄭中基無預警宣布中環開演唱會　設車輛套票坐車露天睇騷【附詳情】

▲ 鄭中基突發宣布開演唱會。

昨晚（3月8日）鄭中基在49歲生日前夕，透過個人社交媒體宣布在4月24及25日舉行《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》演唱會，消息一出，令不少粉絲大為振奮。

▲ 鄭中基突發宣布開演唱會。（Facebook圖片）

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鄭中基突發在Facebook留言：「明嘅明嘅，我都知又大件事又突然，係會一時間消化唔到嘅，之後我會再同大家講解吓，多謝大家。」

並標籤：「#留意住機動電視台RTV#我自己都好期待#DriveIn喎#Outdoor喎」

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鄭中基也透露更多演唱會內容，今次鄭中基演唱會選址在中環海濱活動空間，並設立私家車位置 。

暴龍哥開騷網民勁興奮

不少網民興奮留言：「Wee ...暴龍哥開演唱會一定好high好睇」、「演唱會終於落實嘞！」、「你用我哋嘅暗號Wee做演唱會名呀！！真係好有心思呀Wee!!」等。

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▲ 鄭中基演唱會選址在中環海濱活動空間。（經濟日報照片）

演唱會詳情內容如下：

生日前突發宣布有Show開

Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng

日期：2021 年 4 月 24 及 25 日(星期六及日)

地點：中環海濱活動空間

時間：7:30pm

票價 : 座位 $1080/ $880

車輛套票：$6000 （每部私家車最多只可容納 4 人）停泊舞台前列位置

車輛套票限制：*車輛高度不可超過 1.5 米 （防止車輛阻礙觀看視線） *優先訂購車位由主辦單位隨機分配 *購買車輛套票之觀眾必須乘搭自駕車輛在車輛入口處進場，不可在座位區入口處進場。

優先訂購：3月12日 - 14日上午10:00am 開始

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同場加映：林二汶訪問

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