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【暖男爸爸】鄭中基無預警宣布中環開演唱會　設車輛套票坐車露天睇騷【附詳情】

娛樂 11:59 2021/03/09

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鄭中基突發宣布開演唱會。

昨晚（3月8日）鄭中基在49歲生日前夕，透過個人社交媒體宣布在4月24及25日舉行《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》演唱會，消息一出，令不少粉絲大為振奮。

鄭中基突發宣布開演唱會。（Facebook圖片）

【明星豪宅】鄭中基由無賴轉為暖男爸爸　淺水灣獨立屋成簡約風格安樂窩

鄭中基突發在Facebook留言：「明嘅明嘅，我都知又大件事又突然，係會一時間消化唔到嘅，之後我會再同大家講解吓，多謝大家。」

並標籤：「#留意住機動電視台RTV#我自己都好期待#DriveIn喎#Outdoor喎」

    點擊圖片放大
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鄭中基也透露更多演唱會內容，今次鄭中基演唱會選址在中環海濱活動空間，並設立私家車位置 。

暴龍哥開騷網民勁興奮

不少網民興奮留言：「Wee ...暴龍哥開演唱會一定好high好睇」、「演唱會終於落實嘞！」、「你用我哋嘅暗號Wee做演唱會名呀！！真係好有心思呀Wee!!」等。

【暖男爸爸】入行25年由醉酒失控到經歷失婚　鄭中基浪子回頭變成好爸爸

鄭中基演唱會選址在中環海濱活動空間。（經濟日報照片）

演唱會詳情內容如下：

生日前突發宣布有Show開
Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng
日期：2021 年 4 月 24 及 25 日(星期六及日) 
地點：中環海濱活動空間
時間：7:30pm
票價 : 座位 $1080/ $880
車輛套票：$6000 （每部私家車最多只可容納 4 人）停泊舞台前列位置 
車輛套票限制：*車輛高度不可超過 1.5 米 （防止車輛阻礙觀看視線） *優先訂購車位由主辦單位隨機分配 *購買車輛套票之觀眾必須乘搭自駕車輛在車輛入口處進場，不可在座位區入口處進場。
優先訂購：3月12日 - 14日上午10:00am 開始
在 Cityline (www.cityline.com) 網上訂購！

同場加映：林二汶訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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