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【久未露面】劉松仁為愛狗慶生近況曝光　71歲松哥曾因跌傷誤傳中風

娛樂 11:41 2021/03/09

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劉松仁近況曝光。

2020年初，現年71歲的藝人劉松仁被拍到要撐着拐杖行路，亦曾出現強烈手震及口齒不清的情況，身體狀況欠佳，疑似中風。之後，劉松仁停工休息，期間曾亮相米雪與好友的飯局，米雪更代為澄清劉松仁並非中風，只是在籌備音樂劇時不慎跌傷。

劉松仁抱愛狗拍照。（微博圖片）

劉松仁近況曝光

距離飯局逾半年，劉松仁昨日在微博上分享數張近照，並祝愛犬叮叮生日快樂。近照中包括他在年初十派利是時的照片，一手抱起叮叮，另一手拎利是，手部自如，又臉帶笑容，精神很是不錯。

另亦有兩張叮叮親吻劉松仁的照片，可見他精神奕奕，面色紅潤，與愛狗玩得不亦樂乎。

劉松仁久未分享照片更新近況，網民見狀都立即留言指：「松哥的精神狀態很不錯，繼續加油，越來越好」、「松哥身體健康」，及「暖色衣服好提氣，映得臉色更好了。」等，非常關心松哥的身體狀況。

【最佳拍檔】劉松仁與米雪行山保健康　久未露面松哥精神飽滿

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身體欠佳仍堅持執導

現年71歲的劉松仁去年為籌備音樂劇《利瑪竇》，而先停工逾一年，之後被拍到有強烈手震及口齒不清的情況，但當時身兼策劃、導演及創作的他就不考慮將其執導的音樂劇延期舉行，且從綵排到演出都全程跟足。

劉松仁去年曾與米雪聚會。（微博圖片）

劉松仁為執導《利瑪竇》停工逾一年　69歲松哥重看《大時代》淚崩：感謝藍潔瑛在旁【有片】

當時有媒體問及劉松仁的健康狀況，他以笑回應指自己受傷，並正處於康復的階段。及後好友米雪也認證他只是因籌備音樂劇時不慎跌傷，康復進度良好。

而一向樂觀劉松仁當時也表示有信心可康復，只是過程較長。他也透過經理人回應媒體：「不是中風，應該是排練之前跌親而已。而且正在康復中。每場都有來看！精神不錯啊。」現時終於更新近況，看來劉松仁已大致康復！

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同場加映：滕麗名專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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