【救救毛孩】東涌唐狗遭以樹枝虐打　66歲男狗主涉「殘酷對待動物」被捕

▲ 東涌唐狗遭以樹枝虐打，66歲男狗主涉「殘酷對待動物」被捕。

東涌近日發生虐狗事件，有街坊目睹一名男子在逸東邨福逸樓對開的單車徑，用樹枝打一隻唐狗，對方其後離去。警方目前已拘捕該名66歲男子，涉嫌「殘酷對待動物」。據悉，男子為唐狗主人。

警方昨日接獲一名女生報案，指周日（7日）中午在逸東邨福逸樓對開的單車徑，發現一名男子用樹枝打一隻唐狗，對方其後離去。直至昨日（8日），女生再發現疑犯，遂報警求助，警方到場後拘捕該名66歲男狗主，他涉嫌「殘酷對待動物」。

根據Facebook專頁「東涌喵 Tung Chung Cat Future」指出，疑犯昨日再次虐打唐狗後離去，隨後唐狗一直躺在地上。下午4時許，疑犯出現，唐狗一瘸一拐地跟他走去，在場街坊於是報警阻止他帶走唐狗。警方到場後已向街坊及義工落口供，愛護動物協會（SPCA）到場後亦帶走唐狗驗傷。

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據了解，唐狗身上沒有任何晶片，由於報案已獲警方受理，唐狗將被視為證物，驗傷後或會交由漁農署照顧，直至案件結束。

專頁呼籲街坊，如果知情或拍到任何線索請向警方提供資訊（案件編號LTNRN －21003470）或聯絡專頁。

動物不懂得說話，無法表達自己的慘況。任何虐待事件，我們都應該站出來為牠發聲。日後若見到同類事件，請馬上報警。

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責任編輯：羅嘉欣