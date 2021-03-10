【Band1學堂】10歲男童挑戰IGCSE獲2A*2A1B佳績 媽媽分享從0歲開始訓練大腦

子女有好成績除了自己努力外，更加離不開爸爸媽媽在其背後的付出。今年只有10歲的熙熙去年越級挑戰IGCSE考獲2A*2A1B佳績，今集《湊得輕鬆啲》 邀請了熙熙的媽媽，請教她培育尖子的心得。

熙熙媽媽表示，她和丈夫都不是太聰明，兒子能考獲佳績是因為後天因素。她分享，她自小已經為兒子進行訓練，由熙熙出世至6個月大的時候會在耳朵方面給予聲音上的刺激，因為這6個月時間是大腦發展得最急速的時間；其次在1歲半至2歲期間，她會不斷跟他對話、聊天

例如當我推嬰兒車出街時，我會跟他就「這是樹」、「這是花」、「花是紅色的」，會跟他就花是甚麼形狀，會不斷跟他說這些去刺激他的大腦。

當熙熙2至6歲，這段時間大腦發展得不錯，她會跟他出街玩遊戲

我們坐地鐵時會討論，上一站叫甚麼，下一站是甚麼，上一站是甚麼顏色，會一直去說話，我也會引導他思考問題，讓他問我例如「媽咪點解荃灣站係紅色」。

她笑言，她當時不懂回答，只能說「我都唔知點解荃灣站係紅色」，並建議不如致電地鐵公司問問。

在他小時候，我已經對他做了很多大腦的訓練，讓他可以頭腦比較靈活，另外也可以增強他的好奇心。

不少家長都會陪伴子女溫書，熙熙媽媽強調自己最重視培養兒子的自學能力，自己會教他讀書方法。

最近他想學一些有關program的東西，我就會叫他自己上網學，因為現在有很多網站和教學影片都是免費的，所以他可以自己去學。

畢竟熙熙只有10歲，也有好動的一面。熙熙媽媽則建議，要給予孩子良好的學習環境，例如全家人都不看電視，以身作則去營造良好的學習環境。

我們也會做榜樣，我會帶很多書回家閱讀，我看書時小朋友學習，妹妹又一起學習，這造就了一個學習環境。

她也不會禁止熙熙打機，但要設定規矩，

我會讓他先學習2小時，才有20分鐘去打機，他玩甚麼我也不會管，他很喜歡這樣的條件交易，不要管制他玩甚麼，例如不可以打機只可以做甚麼的，他就不喜歡，所以要事先與他討論條件，即是要與小朋友之間有協定或者約定。

至於下一步，熙熙會挑戰考入大學的大學試，例如美國的SAT或英國的A Level 。

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記者：鄺嫻