【基層家庭】劏房一家四口排公屋7年仍未上樓　港爸做保安自力更生拒領綜援

▲ 一家四口居於劏房，梁生做保安自力更生，堅持有手有腳不領綜援。

本港失業率上升至7%，失業人數增至逾25萬人，在疫情下基層家庭生活更見艱難。早前《星期日檔案》播出一集《窮日子》，訪問了其中一個基層家庭，梁生梁太輪候公屋7年仍未上樓，現時與兩個女兒居於劏房。梁生做保安自力更生，堅持有手有腳不領綜援。

劏房租金佔人工近半 女兒用舊書

梁生梁太一家四口現居於土瓜灣馬頭圍道的劏房，兩個女兒就讀小學，一家輪候公屋7年仍未上樓。全家靠任職保安員的梁爸爸維持生計，不過租金已佔去人工差不多一半，平日開支緊張，一家人都很節儉。

▲ 梁生從沒想過申請綜援。（《星期日檔案》截圖）

細女抱怨課本需用新版課本，但她用的卻是舊版課本。梁太指一年書簿費約2千元，原打算小二的細女可以沿用大女的舊課本，節省一點書簿費，沒想到課本轉了出版社。

一直都是用姊姊的課本，姊姊全部書留給她，重新買書好貴！

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保安爸爸收入大減 堅持不領綜援

丈夫梁生任職夜間保安員，原本收入穩定，可是在疫情期間曾被削減工時，經常開工不足，後來他轉至另一間公司，工時比以往長，人工卻減少了3成。他放工回家刷牙、洗臉後，基本上便倒頭大睡，「因為個人真係好攰好攰」。

梁生曾經失業，要問朋友借錢周轉，幸好現在有工作，可以還錢給朋友。他說︰

我從沒想過領綜援，有手有腳就要找工作做，怎樣辛苦都支撐住，這是一定的。

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梁生坦言工作朝不保夕，「今日有工返，明天可以掉了工作。我不吃飯，孩子也要吃」。梁太指不如別人有積蓄可以度日，家庭沒有積蓄下，需要一直工作賺錢，「你不上班就手停口停」。

小數怕長計 寧行路慳車費

梁太趁著丈夫放工回來可以照顧細女，她就趕去學校為女兒取功課，再去買餸。由家裡步行至學校大約20分鐘，即使樓下有巴士，不過梁太表示她們大多行路，小數怕長計，連車費都要慳。

對小朋友有點遠，但搭車很貴，一上車就6.8元，3個人都要10多元車費，就不讓她們坐車。

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女兒要走路也有扭計的時候，梁太會為她們孭書包，「扭計都要行」。這天她在街市買了2斤共8元的菜，每一樣節省2元，一個月可慳百多元。她說「因為物價很貴，很容易就超標」，所以她會審慎計數，已有半年沒煲湯。

全職媽媽欲工作幫補開支

平日餸菜能省就省，一家其中一餐是4元一斤菜，10元肉碎就分兩道菜，5元兩塊豆腐再加一隻2元咸蛋，共花了21元。不過，年紀小小的細女抱怨「樣樣都是菜」。

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梁生收入大減，全職媽媽梁太也希望找到工作幫補，已申請了數十份工作，可是因沒工作經驗，加上現在失業率高企，找工作難上加難。她無奈說「連保安也不穩定，以前可以說保安是最穩定」，不禁感嘆︰

現時疫情環境影響很大，焦慮了很多，看不到前景在哪裡。

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責任編輯：王明芳