【新冠疫苗】新一批科興本月內抵港　美容業指業內半數人對疫苗採觀望態度

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，預約接種的新增優先群組人士，需提供公司證明。（經濟日報祺料圖片）

復星/BioNTech「復必泰」疫苗今日(9日)起可接受網上預約，港府昨日亦公布擴大優先接種群組，涵蓋餐飲業、美容從業員及學校教職員等7類人士。公務員事務局局長聶德權表示，預約接種的新增優先群組人士，需提供公司證明，惟街市從業員等較難有證明的人士，當局會寬鬆處理。

聶德權今早接受電台節目訪問時指，醫管局的5個接種中心明日起開始運作，另外12間接種復必泰疫苗的中心，則會於下星期二運作，強調本港新冠疫苗供應充足，新一批科興疫苗亦預計在本月內到港，希望高風險人士盡快打針。

美容業總會創會主席葉世雄對關計劃表示歡迎，據初步了解，業界有約一半人有意願接種，另一半人則採取觀望態度，主要因近日接種科興疫苗後，有市民不適及死亡事件，目前沒有聽聞有公司要求員工要接種疫苗後才可上班。

教協會長馮偉華則表示，過去未曾出現由教師播疫的個案，學校防疫措施良好，認為有其他群組較教師更有需要接種新冠疫苗；又指早前教育局要求學校全體教職員病毒檢測，才可恢復面授，已經造成矛盾，擔心當局或再有方法逼教師接種疫苗，強烈抗疫條件許可就應容許復課，不應聚焦於老師有否打疫苗，最重要是讓教職員有選擇。

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責任編輯：陳正怡