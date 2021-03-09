【屍殺列車】上海肯德基推食物銀行助弱勢　貪心大媽大叔喪屍式幾秒搶光炸雞

▲ 上海肯德基推出食物銀行助弱勢，卻被貪心大媽大叔把食物一掃而空。

「食物銀行」原意是與有需要人士分享食物，解決三餐溫飽。上海楊浦區一間肯德基近日推出食物銀行，在餐廳門口擺放雪櫃，讓有需要人士領取免費食物。惟網上傳出影片，顯示推出僅數秒，雪櫃內炸雞等食物已被一群大媽、大叔瘋狂搶奪，一掃而空。

綜合內地媒體報道，上海有首間肯德基推出「食物銀行」，餐廳員工每天上午會把十多款不同的免費食物放在雪櫃內，包括炸雞翼、雞塊、窩夫等，希望可以讓有需要的長者及家庭自取。雪櫃溫度設在-18°C至-22°C之間，每份食物包裝上均標明存放日期及食用指引，例如「雪櫃內食品非即食食品，需要重新加熱至75°C方可食用」、「食品只可當天食用，且只可翻熱一次」。

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不過從網上流傳的影片可見，該間肯德基「食物銀行」一推出，一群大媽、大叔蜂擁而上，在雪櫃前爭先恐後搶奪食物，雪櫃內旋即變得空空如也。混亂間，有食物掉在地上，也有人站不穩險跌倒。事後，肯德基表示已由「專人派發」方式代替「自助拿取」。

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責任編輯：羅嘉欣