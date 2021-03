【減價開倉】I.T限時開倉激減低至2折　網羅歐美日韓潮牌OL必掃【內附詳情】

▲ I.T限時開倉淚減低至2折,又時OL置裝的好時機。

3月正值時裝界開季之時,往常甚少減價活動,但無奈疫情仍然影響市道,所以I.T亦難得在此時舉行ULTIMATE SALE優惠活動,折扣優惠低至2折。

▲ tout à coup圖案連身裙(原價$899、減至$315)(品牌提供)

品牌包括McQ、Tsumori Chisato、Y's及Zadig & Voltaire等,而i.t亦同時參與,有as know as de base、United Arrows、earth music & ecology、Journal Standard等大家熟悉的品牌,還有多個i.t的自家潮牌,優惠期由3月12日起至3月15日。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

I.T由3月12日起至3月15日,於全港多間指定店舖舉行ULTIMATE SALE優惠活動,折扣優惠低至2折。

當中有I.T店舖及多個歐美品牌︰IRO、McQ、Tsumori Chisato、Y's、Zadig & Voltaire。另外i.t店舖同樣精心挑選過百日韓歐美年輕潮牌服飾,品牌如as know as de base、Beauty&Youth、United Arrows、Deus Ex Machina、earth music & ecology、free people、jouetie、Journal Standard、LAP (LOS ANGELES PROJECT)、MURUA及STYLENANDA等,網羅了韓國街頭潮服、休閒運動服及日系簡約服。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場更有double-park帶來的OBEY及X-LARGE等街頭品牌,以及CAMPER等受歡迎的休閒鞋履。b+ab、:CHOCOOLATE、double-park、ete!、fingercroxx、FIVE CM、izzue、Mini Cream、MUSIUM DIV.、tout à coup、Venilla suite及I.T OUTLET亦有份參與是活動。

記者:梁靜詩