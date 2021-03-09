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【減價開倉】I.T限時開倉激減低至2折　網羅歐美日韓潮牌OL必掃【內附詳情】

休閒消費 14:01 2021/03/09

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

I.T限時開倉淚減低至2折，又時OL置裝的好時機。

3月正值時裝界開季之時，往常甚少減價活動，但無奈疫情仍然影響市道，所以I.T亦難得在此時舉行ULTIMATE SALE優惠活動，折扣優惠低至2折。

tout à coup圖案連身裙（原價$899、減至$315）（品牌提供）

品牌包括McQ、Tsumori Chisato、Y's及Zadig & Voltaire等，而i.t亦同時參與，有as know as de base、United Arrows、earth music & ecology、Journal Standard等大家熟悉的品牌，還有多個i.t的自家潮牌，優惠期由3月12日起至3月15日。

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I.T由3月12日起至3月15日，於全港多間指定店舖舉行ULTIMATE SALE優惠活動，折扣優惠低至2折。

當中有I.T店舖及多個歐美品牌︰IRO、McQ、Tsumori Chisato、Y's、Zadig & Voltaire。另外i.t店舖同樣精心挑選過百日韓歐美年輕潮牌服飾，品牌如as know as de base、Beauty&Youth、United Arrows、Deus Ex Machina、earth music & ecology、free people、jouetie、Journal Standard、LAP (LOS ANGELES PROJECT)、MURUA及STYLENANDA等，網羅了韓國街頭潮服、休閒運動服及日系簡約服。

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同場更有double-park帶來的OBEY及X-LARGE等街頭品牌，以及CAMPER等受歡迎的休閒鞋履。b+ab、:CHOCOOLATE、double-park、ete!、fingercroxx、FIVE CM、izzue、Mini Cream、MUSIUM DIV.、tout à coup、Venilla suite及I.T OUTLET亦有份參與是活動。

記者：梁靜詩

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