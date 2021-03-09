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【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】

娛樂 13:02 2021/03/09

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為金燕玲租住清水灣豪宅養病，蘇施黃2500呎住所全面睇。

自去年離開商台後，蘇施黃轉場Youtube拍片分享日常，經常在其清水灣豪宅取景作影片題材。日前一條開箱全座式焗爐的照片，再度展示到二人的豪宅內部，非常寬敞闊落，適合喜愛下廚的阿蘇和金燕玲。

現年66歲的蘇施帶多年來居於跑馬地，更曾揚言不會搬離港島區。但於2013年卻願意與密友金燕玲一同搬到清水灣，樓齡近60年的老牌豪宅。大宅一梯只得兩伙，每個單位建築面積達2500呎，更擁有客廳睡房雙露台，望著一大片青草樹木，採光優良又通風，非常適合居住。

【抗癌鬥士】患子宮癌再確診患乳癌　金燕玲哽咽坦言：真的很驚【有片】

同一大宅的另一單位照片：

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喜歡下廚和宴客的阿蘇，過去曾經邀請不少名人好友上門飯聚，而她的廚房亦是其Youtube頻道中經常出現的場景。阿蘇曾逐一介紹她的廚房擺設，近日為了金燕玲更換了全新的全座式焗爐，間格更高方便對方使用不用彎身太低。

【緣來自咖啡2】自爆曾被才子黄霑批為家恥　蘇施黃歷患乳癌樂觀抗病

金燕玲與阿蘇都投身Youtube界。（影片截圖）

影片中見阿蘇家中的兩位傭人，加上安裝的三位師傅，以及掌鏡拍片的阿蘇共六人，連同全座式焗爐，在廚房內亦不見擠擁。之前阿蘇亦曾拍片介紹她一整面廚櫃內的用具，非常精緻。

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蘇施黃於2020年離開商台後轉戰Youtube，經常在其清水灣豪宅取景作影片題材。與她同居的密友金燕玲近日亦開設了Youtube頻道，曾於2019年確診患子宮癌的她，在首條影片就剖白自己再度患癌的噩耗。

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【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】

金燕玲剖白抗癌心路

勇敢的金燕玲在個人網上頻道剖白，今年年初五才確診癌症，是乳癌一期B。

金燕玲憶述醫生當時指她的情況樂觀，因為腫瘤不大，但要在開刀時邊切邊化驗才可檢驗擴散程度。而且由於癌症屬早期故不需切除胸部，但就要接受電療。

幸好，她的情況樂觀，兩粒淋巴亦未受癌細胞感染，故在住院兩天後便可出院，金燕玲更即時外出，令身邊朋友都大感驚訝。

同場加映：Joe Junior夫婦訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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