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【新冠疫苗】聶德權指接種率由逾9成跌至7成　強調每宗個案有專家審視

社會 11:55 2021/03/09

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聶德權表示接種疫苗後有預期的嚴重副作用，是藥廠和專家的意料之內。（經濟日報資料圖片）

本港上月底展開新冠疫苗接種計劃至今，已接獲3宗接種後死亡個案，另有2人接種後出現嚴重情況，現須深切治療。公務員事務局局長聶德權表示，接種疫苗後有預期的嚴重副作用，是藥廠和專家的意料之內，而判斷需否叫停計劃，原則是疫苗的整體效益是否大於風險，要由專家評估及建議。

公務員事務局局長聶德權今早接受電台節目訪問時提到，新冠疫苗初期接種率超過9成，但昨日跌至72%，顯示有市民沒按預約接種；又指理解市民擔心近日有人接種疫苗後出現嚴重情況或死亡的事件，強調所有個案會按機制交專家委員會審視。

他稱，接種疫苗後有預期的嚴重副作用，是藥廠和專家的意料之內，最重要是檢視每宗個案與疫苗有無直接關係，專家會就每宗個案進行臨床評估，並向市民交代。他相信當接種計劃持續，局方會掌握個別病症的背景發病率，再與接種疫苗後的數據作比對，了解兩者有無關係。

至於甚麼情況會叫停接種計劃，聶德權表示判斷原則是疫苗的整體效益是否大於風險，要由專家評估及建議。

被問到科興疫苗60歲或以上群組臨床數據不足，聶德權直言這並不代表60歲以上人士不能接種科興疫苗，本港第三波疫情時，長者確診個案較多，死亡率較高，屬高風險群組；即使是復必泰疫苗，全球接種時亦有嚴重事故，最重要市民要留意接種須知，如有未控制的慢性病就不應接種，有疑慮應先諮詢醫生意見。

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責任編輯：陳正怡

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