【狠母打女】鄰居由朝到晚打罵女兒　港女心酸：聽到小朋友喊住叫救命

▲ 一名港女日前在網上討論區發文，指幾乎每日都聽到鄰居打罵女兒，令她感到心酸。

打罵小孩或會影響親子關係，一名港女昨日在網上討論區「Dcard」發文，指鄰居由朝到晚都在打罵女兒，有時候更聽到小朋友「喊住叫救命」，令她感到心酸。

樓主在文中指出，幾乎每日都聽到鄰居打罵女兒，「朝早7點返學會鬧，夜晚12點都會鬧」，情況維持了數年，整個樓層都知道這家人的狀況。樓主指聽過小朋友哭着叫救命，曾向管理處反映，可是最後不了了之。

不只小朋友被罵，樓主曾聽到「阿爸都俾佢老婆發癲咁鬧」，直言十分恐怖。她指自己身為老師，知道體罰對小朋友身心發展都不健康，只為小朋友帶來皮肉痛楚，對事件沒有幫助，甚至有機會釀成家庭悲劇。

帖文引來網民回應，不少網民同情小朋友遭遇，建議樓主可考慮報警處理或找社署跟進。

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責任編輯︰王明芳