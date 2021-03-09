【再添一員】網紅夫妻痛失2個月Ｂ女重新出發　喜迎第三胎終填補父母心中缺口

▲ 痛失愛女一年後重新出發，喜迎第三胎終填補父母心中的缺口。

一對台灣夫妻網紅本身育有一名兒子，在2019年12月再次成為父母，將一對可愛的雙胞胎女兒帶到世界上。不幸的是，雙胞胎妹妹在去年3月初的一個晚上，突然休克昏倒，經醫生搶救無效離開人世。同年10月，兩夫婦宣佈再次懷孕，近日喜迎第三胎，夫妻二人均放下心頭大石，「聽到你的第一聲哭聲，眼淚不自覺的掉下，內心深處的大石頭終於放下，彷彿心中的缺口慢慢被填補起來。」

▲ 雙胞胎姐姐是波波，妹妹是果果。（鳥先生&鳥夫人Facebook）

台灣知名網紅夫妻鳥先生及鳥夫人原育有一名兒子，去年再誕下雙胞胎女兒，惟雙胞胎妹妹「果果」在去年3月初的某夜晚上突然昏迷離世，

那天半夜，妹妹突然像是休克昏倒一樣，緊急送去急診，也還是沒能救回來。

出生兩個月女兒無故離世

▲ 雙胞胎妹妹出生兩個月無故離世。（影片截圖）

醫生急救後也無法判斷當時約2個月大果果離世的原因。最讓鳥先生及鳥夫人不敢相信的是，「明明前一刻還好好的，為什麼突然就睡著，再也不會醒了，一轉眼就失去妳。」

腦海裡無時無刻都是果果的畫面，只有靠著她一定會回來的信念，才能克服這些傷痛。

歡迎第三胎弟弟到來

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當時夫婦二人一早已經準備好雙胞胎的女兒的衣服、日用品，更想好將來一家人要去的地方，一起做的事，但2個月大的女兒突然離世，夫婦二人心痛得不能形容。不過，他們深信妹妹果果會回來，而在去年10月初，鳥夫人宣佈再次懷孕，本月2日誕下第三胎兒子果弟。鳥先生在社交媒體發佈喜訊，約定一家人一起走到最後。

聽到你的第一聲哭聲，眼淚不自覺的掉下，內心深處的大石頭終於放下，彷彿心中的缺口慢慢被填補起來。謝謝你來到我們身邊，這次我們打勾勾，爸爸跟你約定，一家人一直、一起好好的，好嗎？

相片獲鳥先生&鳥夫人授權

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責任編輯︰梁節儀