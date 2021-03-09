【封區檢測】尖沙咀華源大廈今早11時半解封　有10人未檢測獲發強制檢測令

▲ 港府昨晚再將尖沙咀華源大廈一帶列作「受限區域」。（經濟日報資料圖片）

港府繼上月底後再次突襲封區，昨日(8日)晚上再將尖沙咀華源大廈一帶列作「受限區域」，今早(9日)為500名居民完成強制檢測。港府隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，政府宣布執法行動在今日上午約11時30分完結，並將有關區域解封。

發言人稱，相關執法行動期間，發現約10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府再派員到訪昨日沒有應門的260戶或房間，包括賓館內約100個房間，經調查後初步相信其中約25戶、房間為空置單位，包括賓館內約22個房間。

另外有約53戶、房間包括賓館內約22個房間的居民今日應門，並能證明已接受強制檢測。政府希望沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府指，希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常；又感謝所有參與這次工作的政府人員和檢測承辦商的努力，亦再次感謝受檢人士的支持和諒解，在這段時間內通力合作，進行檢測，並留在家中等候結果。

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責任編輯：陳正怡