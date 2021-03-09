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【林鍾一戰】林作承諾每日晒肌半年後大變身　鍾培生為特訓拍片備戰擂台【有片】

娛樂 13:37 2021/03/09

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

前港姐麥明詩舊愛林作與富三代鍾培生為9月的百萬擂台戰進行特訓。

前港姐麥明詩舊愛林作與富三代鍾培生在上周五開記招，二人宣布將於9月對戰，而林作和鍾培生近日已開始為半年後的百萬擂台戰進行特訓。

林作昨在社交平台貼出半裸照晒肌，並表示將會每天上載一張照片讓大家見證其變化。對家鍾培生則拍片教大家跳繩及傳授挑選繩子的技巧。

【林鍾一戰】鍾培生林作正式簽生死狀　林作坦言：今日係我人生最大成就

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百萬擂台戰成為城中熱話，林作和鍾培生已開始努力備戰。

林作搞笑打邊爐

林作笑指第一輪的訓練為打邊爐特訓，並進食豐富的海鮮大餐，同時將周星馳舊作《破壞之王》裡「何金銀」打邊爐照片做對比，相當搞笑。

他其後又貼出半裸照片展示現時的身型，並承諾將會每天貼出一張相讓大家見證其身型變化，且揚言：「半年後的身型，將會嚇死你。」

【林鍾一戰】鍾培生鬧爆林作抽水賣保險　孫慧雪為陳積榮發聲：不如捐打擂台錢

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另一邊廂，鍾培生則上載了一段名為「因拳擊而開始的跳繩訓練」的影片，教授大家如何挑選繩子、基本裝備等，並親身示範如何利用跳繩去做基本訓練，為9月之戰作準備。

日前在淺水灣舉行正式簽約記者會，二人並交代上擂台的正式開賽日期和細節。

重溫二人交惡始末：http://bit.ly/3qkolAT

同場加映：滕麗名專訪

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