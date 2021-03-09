【入境檢測】赴北京港人下周一起須持認可陰性檢測證明　否則不予登機

▲ （經濟日報資料圖片）

政制及內地事務局今日提醒，北京市政府日前公布，自3月15日起將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，呼籲市民在前往北京時，須留意並確保能符合相關規定，以免在進入北京時出現困難。

北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，為進一步做好外防輸入工作，決定統一香港入境北京旅客核酸檢測採樣標準，自下周一(15日)零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有港府認可檢測本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明。

而有關證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。旅客在入境北京後須嚴格遵守當地疫情防控政策規定。

港府提醒，市民在出發前往北京時，應提前了解北京市最新防疫政策，及時到香港特區政府指定的醫療機構進行核酸檢測，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

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責任編輯：陳正怡