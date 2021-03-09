【恐怖閨密】3孩媽媽被好友洗腦騙財迫離婚　5歲兒10日未進食瘦剩22磅活活餓死

▲ 日本一名5歲男童被活生生餓死，有指男孩媽媽疑受閨密控制虐兒。

日本去年發生一宗虐兒致死的案件，今月3日警方拘捕涉案媽媽及其友人。日本一名5歲男童被活生生餓死，在世時體重過輕瘦剩約22磅。據悉，該名媽媽疑受閨密控制及教唆，被她騙去1000萬日圓（約72萬港元），以及迫她不要餵飽孩子。

男童10天未進食餓死

據日本傳媒《FNN》報道，2020年4月日本福岡縣篠栗町發生虐兒事件，5歲男童碇翔士郎，遭到當時39歲媽媽碇利惠虐待死亡。碇利惠育有3孩，細仔碇翔士郎從2019年8月左右開始，長期被限制飲食，導致營養不良。調查人員指出，男童去世時體重僅10.2公斤（約22磅），大約是該年齡標準體重的一半而已，並發現其胸腺萎縮，顯示曾經受虐，亦指出碇翔士郎在連續10天幾乎未進食的情況下餓死。

有關案件涉及男童的媽媽碇利惠之外，亦涉及其48歲友人赤堀惠美子。兩人是在幼稚園認識的，自始成為閨密好友。赤堀惠美子騙她指碇利惠丈夫搞外遇，向碇利惠收取200萬日圓（約14萬3千港元）調查費，更在碇利惠離婚後，要求她每月付20萬日圓（約1萬4千港元）生活保護費，聲言如遇麻煩，可助她安排黑道幫忙解決，藉此一共騙取了1000萬日圓（約72萬港元）。

▲ 案件涉及男童媽媽碇利惠（左）外，亦涉及其48歲友人赤堀惠美子（右）。（FNN影片截圖）

搬入屋裝設監視器

此外，赤堀更控制碇利惠跟孩子的一舉一動，住進她的家，更裝設多部監視器，並對她們進行飲食控制，只給碇利惠跟小孩少量的麵包跟米。赤堀藉口為好友著想︰

如果孩子發胖，無法獲撫養權或賠償，不能給不誠實的孩子吃飯，我有十幾部監視器看著你們。

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媽媽承認罪行但不後悔

另一方面，碇翔士郎死前3個月，媽媽更以幼稚園的職員疑虐待孩子，為兒子退學手續。而當地兒童指導中心在2019年9月曾接獲幼稚園通報，對碇氏一家進行十幾次探訪，但媽媽對職員指想有信任的朋友在場，在場的赤堀惠美子就一直打斷他們的對話，導致職員無法掌握碇氏一家情況。

警方調查碇翔士郎死亡的案件，媽媽碇利惠承認罪行，但表示「不會後悔」，而赤堀惠美子則否認指控，不承認控制碇氏一家的食物分配。

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責任編輯︰王明芳