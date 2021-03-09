【致命意外】護士邊過馬路邊低頭看手機　遭倒後掘泥車擊中輾過慘死

▲ 美國一名護士邊過馬路邊低頭看手機，遭倒後掘泥車擊中輾過慘死。

過馬路時不要做「低頭族」，美國紐約一名61歲護士，日前一邊看手機一邊過馬路，未有留意路面情形，結果被一輛倒後駛出的剷泥車擊中頭部，跌倒地上後再被捲入車底拖行，最終送院搶救後證實不治。

綜合外國媒體報道，美國紐約61歲護士Estelle Davis，在當地時間上周五下午約2時，經過鄰近地盤的一個路口位，被一輛倒後駕駛中的剷泥車撞倒，受傷倒臥在馬路中心。

Davis其後被途人發現，代為報警送院，但經搶救後最終不幸離世。事發閉路電視片段隨後曝光，可見Davis出事前正在過馬路，但走路時一直低頭看電話。

然後，一輛停泊在地盤出入口的黃色剷泥車突然倒後，而Davis因專注看手機而未有察覺危機。剷泥車的機械臂於是直接擊中她的頭部。剷泥車司機疑似未有發現意外，繼續駕駛並後退，令受到重創後的Davis整個人再遭剷泥車輾過。

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剷泥車司機隨後疑似肇事不顧而去，經警方調查發現，涉事司機原來自16年起已涉及至少5次違規，駕駛紀錄不良。死者家屬接受媒體訪問時，質疑事發原因，認為剷泥車司機未有確認後方情形就倒頭駕駛，是危險行為，不排除會追究責任。

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責任編輯：羅嘉欣