  • 21°C
香港時間 : 2021309日 (週二) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致命意外】護士邊過馬路邊低頭看手機　遭倒後掘泥車擊中輾過慘死

健康 13:01 2021/03/09

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

美國一名護士邊過馬路邊低頭看手機，遭倒後掘泥車擊中輾過慘死。

過馬路時不要做「低頭族」，美國紐約一名61歲護士，日前一邊看手機一邊過馬路，未有留意路面情形，結果被一輛倒後駛出的剷泥車擊中頭部，跌倒地上後再被捲入車底拖行，最終送院搶救後證實不治。

綜合外國媒體報道，美國紐約61歲護士Estelle Davis，在當地時間上周五下午約2時，經過鄰近地盤的一個路口位，被一輛倒後駕駛中的剷泥車撞倒，受傷倒臥在馬路中心。

Davis其後被途人發現，代為報警送院，但經搶救後最終不幸離世。事發閉路電視片段隨後曝光，可見Davis出事前正在過馬路，但走路時一直低頭看電話。

然後，一輛停泊在地盤出入口的黃色剷泥車突然倒後，而Davis因專注看手機而未有察覺危機。剷泥車的機械臂於是直接擊中她的頭部。剷泥車司機疑似未有發現意外，繼續駕駛並後退，令受到重創後的Davis整個人再遭剷泥車輾過。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

剷泥車司機隨後疑似肇事不顧而去，經警方調查發現，涉事司機原來自16年起已涉及至少5次違規，駕駛紀錄不良。死者家屬接受媒體訪問時，質疑事發原因，認為剷泥車司機未有確認後方情形就倒頭駕駛，是危險行為，不排除會追究責任。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 意外事故 網絡熱話 司機 護士 紐約 美國

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶