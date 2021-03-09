入口嬰兒汽車座椅檢獲51.5公斤懷疑冰毒　估計市值3,200萬元2名男子被捕

▲ 海關檢獲51.5公斤懷疑冰毒。（曾秋文攝）

海關毒品調查科今（9日）表示，拘捕2名男子，檢獲51.5公斤冰毒，估計市值3,200萬元，並表示不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科第二組指揮官方向榮表示，今年2月18日海關港口及海域科人員根據風險及情報分析，檢查一票報稱由柬埔寨海運入口的52張嬰兒汽車座椅，在元朗一拆櫃場發現嬰兒座椅底盤有異物，及後在其中32張座椅底盤內搜出51.5公斤懷疑冰毒。

海關其後採取「監控遞送」行動，發現集團利用多輛出租車，並用迂迴路線分別將該批毒品化零為整，存入青衣一個24小時運作之自助出租貨櫃場內，直至本月7日，一名22歲非華裔本港居民到貨櫃場提貨，並把毒品運往觀塘一工廠大廈時，海關認為時機成熟採取拘捕行動，並在柴灣一私人單位拘捕另一名33歲骨幹成員。

海關估計在觀塘的工廠大廈是毒品的拆貨及分鎖中心，海關亦表示首次發現有人利用24小時自助形式的貨櫃場販毒。

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記者：曾秋文