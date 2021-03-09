【人力調查】調查指來季僱主招聘意慾疲弱　24%受訪企業將裁減人手

▲ 萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊形容，僱主招聘意慾仍維持觀望和審慎。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情仍然影響就業市場，國際人力機構萬寶盛華大中華（ManpowerGroup)公布第二季「就業展望調查報告」，22%受訪僱主表示下季有意增聘人手，24%將縮減人手，淨就業展望指數錄得負2%。

調查在今年1月底進行，訪問了136名僱主，當中22%表示下季有意增聘人手，24%將縮減人手，兩者相減得出的淨就業展望指數錄得負2%，而表示人手不變的僱主則有54%。

調查包括6個行業，當中批發及零售業的經季節性調整就業指數錄得負4%，而服務業錄負2%，表現較好的運輸及公共事務業，以及金融、保險及房地產業就錄得正1%。

此外，調查又訪問企業認為何時能夠回復疫情前的人手規模，僅12%回答6個月內，25%僱主則認為在今年底前，29%認為要到明年才能回復。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊形容，僱主的招聘意慾仍維持觀望和審慎，多於一半企業轉而聘請兼職、合約制和臨時工，即使第四波疫情緩和，但經濟未復甦，勞動市場短期內仍有壓力。她料失業率仍有上升空間，亦會維持在高位一段時間，視乎企業業績和本地消費改善，才會考慮增聘人手。

她續指，服務業和零售業受制於租金、人力等營運成本，當收入受疫情影響大減便容易虧損。而運輸業則受惠於電子商務帶動本地物流需求增加，另外金融業已適應新常態，會計行業亦受惠於內地企業來港上市，故僱主招聘意慾較好。

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記者：徐紹軒