【再見毛孩】高齡愛犬離世連日抒發不捨　李旻芳學習放下：生命就係咁

▲ 李旻芳愛犬離世。

《東張西望》主持李旻芳是愛犬之人，家中飼養兩隻15歲的金毛尋回犬「婆婆」及「公公」，而上周日她於IG宣佈愛犬「婆婆」離逝的消息。日前她貼出另一隻愛犬「公公」的照片，心情似乎仍未完全平復的李旻芳撰文自我打氣，當中寫道：「生命就係咁，一定要接受。」

李旻芳於本月1日在IG上載愛犬「公公」的照片，面對另一愛犬「婆婆」離世的李旻芳，於帖文中抒發對愛犬的不捨，她寫道：「沒有婆婆的第一天，可能係我自己諗多咗，但係公公好似唔開心。不過照舊行得走得食得。我嘗試撩佢玩捉迷藏，好彩佢都有show 我。雖然好掛住婆婆，但係生命就係咁，一定要接受，而家唯一可以做嘅就係盡自己能力照顧好公公，等公公快快快樂樂，唔好令自己後悔」

之後更標籤「#婆婆我好掛住你#公公我會努力照顧你#唔可以偏心架」

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▲ 剩下另一愛犬「公公」。（取自instagram）

擔心在世愛犬「公公」

數日後李旻芳分享一段短片，她透露愛犬「公公」面對同伴的離去，近兩日好像不太開心，更不太肯吃飯，最後要開罐頭氹牠。李旻芳寫道：「已經努力陪住佢又同佢玩⋯佢都係開心左一兩下之後又謝返⋯而家瞓覺要掂住佢先瞓得安心⋯」

李旻芳為圈中愛狗之人，家中養有兩隻年邁的金毛尋回犬「婆婆」及「公公」。李旻芳曾表示會為了兩隻愛犬，與丈夫黃耀英決定延後生育大計，一起陪伴愛犬終老。

▲ 李旻芳於節目裡感觸落淚。（電視截圖）

去年7月她於IG貼出一張照片，見李旻芳揹著體型龐大但行動不便的愛犬徒步走上樓梯，她並寫：「只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！」，足見她很疼惜愛犬。

李旻芳視愛犬為家人，2019年她與黃耀英結婚時，雖然愛犬因年紀大未能出席婚禮，但二人特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們未有在其人生大日子中缺席。

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李旻芳曾於節目《野外步出》中，被主持問及是否做好心理準備跟愛犬離別，李旻芳即時感觸流淚，她說：「我不知道，如果現在兩隻狗離開了，我想我需要去旅行散心。別離一刻，可能會擁著牠們吻別，讓牠們舒服地離開。」

李旻芳：已有心理準備

李旻芳曾接受TOPick訪問，稱數年前已經做好心理準備愛犬隨時離開，以為自己面對死亡應該不會再那麼感觸和激動，怎料卻非如此。

李旻芳指：「原來這些事是無法適應，這樣被奶仔一問我如何面對的時候，我才明白到自己是那麼愛牠們，就算知道是自然定律，也是接受不了，連想起都那麼激動......真的不可以想像如果時間到的時候我會怎麼辦。」

同場加映：李旻芳黃耀英專訪