【藐視法庭】涉機場舉牌示威違禁令　女子認藐視法庭罪下午判刑

▲ 錢寶芬今到高等法院應訊。（林育慧攝）

人民力量女成員錢寶芬涉於2019年9月，在機機場客運大樓通道及巴士站展示寫有標語紙牌，並拒絕離開，被指違反同年8月高院頒下的機場禁制令，錢寶芬今（9日）於高等法院承認民事藐視法庭罪，代表律師求情指，錢當日單獨行事，並非有意挑戰禁令，要求法庭判處緩刑。法官押後至下午3時半判決。

根據答辯人錢寶芬承認事實指，高等法院於2019年8月13日頒下機場禁制令，禁止任何人故意阻礙或干擾機場正常運作，並於同月23日經法庭作出部分修改，有關禁制令經傳媒廣泛報道，並於機管局網頁刊登，以及於中英文報章刊登廣告，機管局並於機場範圍內104個位置張貼有關禁制令。

機管局得知有人發起堵塞機場行動，遂於2019年9月6日於報章刊登廣告呼籲有關人士切勿堵塞機場。及至9月7日中午，機場保安及警方在場戒備，並設置擴音器作廣播用。

同日下午約2時，約有40至50名示威者在機場範圍內，職員作出廣播。答辯人當時坐在長椅上，舉起寫有「撤回逃犯條例、五大訴求 缺一不可」等標語，並說「咁點樣叫聚集？機場咁多人，企響水牌前，啲人搭唔到車咩？」。

機場職員遂透過擴音器讀出禁制令公告，直至下午約3時37分，答辯人仍坐在長椅上，執達吏多次宣讀公告，並指即將執行禁制令，以及要求警方協助移離答辯人。

及至約4時20分職員作出最後警告，並問及答辯人會以那種交通工具離開，惟答辯人未有回答，「我唔明喎，一個人點樣妨擾嗰個禁制令」，答辯人其後向巴士站方向行走，最終坐在長椅上，但未有登上任何巴士，至4時51分警方正式以民事藐視法庭罪拘捕答辯人。

律政司一方指答辯人蓄意違反禁制令，並妨礙警方及執執吏執行有關命令，答辯人最終於去年12月23日透過律師表示承認指控。

法官指根據案例須判監禁式刑罰，要求代表律師就此作陳詞。代表律師求情指當時答辯人獨自行事，並沒有於任何組織有任何角色，亦沒有聯同其他人士不遵守或挑戰禁令。代表律師指答辯人當時向在場職員發問，只因她並不熟悉法律，只是就自己的行為作查詢。

法官則指有關禁令早已事發前1個月已頒下及經廣泛報道，質疑答辯人仍然違反禁令。代表律師續指，雖然當時有40至50人在場，但沒有任何暴力事件發生，警方作出拘捕時，答辯人亦沒有反抗。

法官又指機場屬進出香港重要關口，若受嚴重妨礙，對社會造成重大影響。代表律師強調當時屬和平示威，事件歷時1小時20分鐘。法官另質疑錢於裁判法院就普通襲擊罪被判緩刑，而本案於緩刑期間干犯，會否加重案件嚴重性。

另外，律政司外聘資深大律師處理案件，要求答辯人支付訟費逾40萬元。答辯人一方則表示須供養兒子在英國讀書，只可支付數萬元。法官聽取陳詞後，押後至下午3時半判決。

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記者：林育慧