【皇室風暴】哈里梅根專訪爆在皇室受盡委屈　遭種族歧視欲尋死︰我被人格謀殺

▲ 哈里和梅根首次接受專訪，大爆皇室醜聞。（影片截圖）

英國哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴兼好友奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪播出，全球曯目。梅根對英國皇室作出多項指控，包括被禁聲、宣稱兒子疑因膚色不獲王子頭銜，甚至被大嫂凱特（Kate Middleton）弄哭，事件令她從此遭到「人格謀殺」，負面情緒積累下，令她曾萌生自殺念頭。

哈里和梅根自淡出皇室定居美國加州後，首次接受的專訪於美國時間3月7日播出，內容引起英國政界震盪。初步估計節目有超過1,100萬名觀眾收看，收視僅輸超級碗（Superbowl）。

專訪分兩部份，約一小時的首部份是梅根和奧花雲費單對單訪問，梅根首先表明訪問是沒有報酬。而第一個討論話題是關於她於2018年5月19日的大婚之日，梅根指當日只是「為全世界準備的一天」，並透露她和哈里早於3日前已私下完婚。

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指控被凱特弄哭 自己「食死貓」

梅根在訪問中第一個指控是關於大嫂凱特，有英媒曾報道梅根弄哭凱特，但她為自己平反，指出真相完全相反，是凱特弄哭她。

婚禮前數天，她因為一些花童禮服的配搭而不高興，這令我哭了，這傷害了我的感受。

梅根表示，凱特事後有向她道歉，雙方沒有再起衝突，「我不是為了貶低她，她是好人。」可是皇室中人「卻願意說謊來保護其他人」，凱特亦沒有出面澄清，令她一直被誤會。此事令她與傳媒的關係惡化，更形容此事是對她「人格謀殺的開端」。當她被外界抹黑時，皇室卻沒有保護她。

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兒子疑因膚色不獲王子頭銜

訪問中另一重大指控是皇室有種族歧視，在梅根懷孕首胎期間，有皇室成員曾與哈里討論過BB的膚色會有多黑；當兒子亞奇（Archie）出世後，疑因為是有色人種，而沒有獲得王子頭銜。

梅根續稱，她從小對皇室不了解，甚至「從未上網搜尋過丈夫的資料」，故2018年加入皇室後無所適從，最初她連見英女皇要行屈膝禮也不知道，以為只需做表面禮節。梅根指英女皇很歡迎她和友善，可是除此之外，便沒有提供任何幫助。

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梅根形容自己「被禁聲（I was silenced）」，甚至數個月不能外出，在皇室感到孤獨及缺乏支援，以致精神健康出現問題。她曾向皇室尋求協助卻不得要領，令她萌生自殺念頭，「不想再活下去」。

哈里憂愛妻重演亡母車禍事件

哈里表示對梅根有自殺念頭感到震驚，見到梅根離開皇室後，仍持續受外界騷擾，他曾向皇室尋求協助卻不得要領，加上被種族歧視，他坦言擔心亡母戴安娜的車禍事件會歷史重演。

▲ 兩人透露第二胎是女嬰，將於今年夏天出世。（IG圖片）

哈里又透露，自己「一直被困於皇室制度卻不自知」，直至遇上梅根後，才醒覺自己被制度束縛，是梅根將他解救出來。他又透露自己已被皇室中斷財政支援，故他需要跟串流平台Netflix和Spotify合作。

哈里與威廉關係處於「空白期」

至於現時與家人的關係，哈里指對英女皇是萬分尊重，從來無意傷害她；而父親查理斯王子一度不再接聽他電話，問題現已解決。至於與哥哥威廉王子的關係，哈里表明仍很愛哥哥，只是兩人正處於「空白期」。

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訪問中比較正面的消息，是兩人透露懷有第二胎是女兒，將於今年夏天出世，湊成了一個「好」字。

皇室或會裭奪哈里夫婦銜頭

皇室官員早前表示，英女皇不會收看哈里夫婦的專訪，而是出席英聯邦活動，以示皇室關注重要議題，而非與哈里夫婦開戰。不過，有皇室消息人士警告，哈里夫婦可能要為此付出高昂代價，且上周有皇室人士已討論過，是否裭奪哈里夫婦的銜頭。

專訪播出後在英國引起熱議，專門寫皇室傳記作者Penny Junor認為專訪是「重創英國皇室家族的每一個人」，又與疑兩人聲稱想要私隱卻接受訪問，「他們大可以一走了之、保持沈默，為何要讓全世界都知道？」而英國名嘴Piers Morgan亦狠批兩人做戲，諷刺梅根可以角逐奧斯卡。

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責任編輯︰林綺玲