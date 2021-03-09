【8.31暴動】19歲男生被控暴動罪　法官裁定罪名不成立

▲ 被告葉君誠（左）今被裁定暴動罪名不成立。（林欣樂攝）

前年8.31港島發生大型衝突，當中16人被控暴動等罪，分3案先後處理，涉15人的兩案早前已審結，當中一人罪成被判囚，其餘均罪名不成立。而最後一案涉一名19歲男生，他經審訊後今（9日）於區域法院被裁定暴動罪脫。法官裁決時指，警員供稱追截時看見包括被告在內的4人，當中有2人向警方投擲汽油彈，可是從所有片段中，亦不見當時出現過火光或汽油彈，終裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告有罪。

被告葉君誠（現年19歲），報稱學生，早前否認1項暴動罪受審。控罪指他於2019年8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨一帶，與其他身分不詳的人參與暴動。

法官姚勳智今裁決時指，根據現場片段及證人口供，案發時有200至300人在現場集結及堵路，有人叫囂及照射鐳射筆，另有人投擲汽油彈以及使用暴力等，行為已構成暴動的情況，但辯方爭議的是，被告是否如控方所述參與其中。

法官又指，第一控方證人為截停被告的警員，他供稱當晚在現場看見有人投擲汽油彈，故進行追截，期間留意到包括被告在內的一行4人，當中兩人手持汽油彈，並向警方投擲，他加速追截，最終制服被告葉君誠。

法官續指，可是從所有片段中，看不見第一控方證人追截時所指出現過火光或汽油彈，追在該警員後面的另一警員，亦供稱當時不見有汽油彈。

法官補充，現場片段能完整拍攝到第一控方證人追截過程，但沒有拍攝到他所描述的情節，法官對於其證供有所質疑。雖然被告頭戴頭盔、手持長傘及膠袋，屬於自招嫌疑，但沒有片段拍攝到他有破壞社會安寧的行為。

法官認為控方主要依賴第一控方證人的證供，但其證供未能在片段中得到證實，現場環境混亂，法庭未能安穩地依賴其證供，終裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告有罪，故被告即時無罪釋放。控方申請充公被告的背包及裡面的物品，包括一部相機，獲法官批准。

被告葉君誠庭外表示，對裁決感到開心，亦呼籲公眾關心因參與初選而被捕的47人。

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記者：林欣樂