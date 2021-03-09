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【求職騙案】6男女網上徵人「刷單」騙750萬元被捕　有會計師欲賺佣金虧空公款200萬元

社會 13:24 2021/03/09

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方經調查後，昨日（8日）拘捕6名男女，涉嫌在去年9月至今共68宗的騙案，損失金額達750萬元。 （曾秋文攝）

本港現時失業情況高企，不法之徒利用市民想搵快錢心態，在網上刊登求職廣告，誘騙受害人在網上進行購物「刷單」以賺取佣金，從而詐騙受害人金錢。警方經調查後，昨日（8日）拘捕6名男女，涉嫌在去年9月至今共68宗的騙案，損失金額達750萬元。 

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪表示，被捕共5男1女，年齡介乎18至69歲，包括集團骨幹成員，他們分別任職商人、侍應、裝修工人、洗衣店職員、大專學生和退休人士等，全部仍被扣查。

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張偉豪指，該詐騙集團在去年9月開始活在網上刊登求職廣告，要求受害人在網上進行俗稱「刷單」的網上購物，以增加售賣紀錄，報酬約5%至12%佣金，但要求受害人將金錢直接存進集團的銀行和虛擬銀行戶口，但稍後騙徒便會失去蹤影。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方經調查後在昨日（8日）展開拘捕行動，將涉案人士拘捕，並檢獲6部電腦、7部路由器、21萬現金和48張銀行卡。他指出，其中一名骨幹成員姓麥22歲涉及38宗案件，損失金額達378萬元。

調查時有人稱聲亦是以往案件的受害人，希望藉替集團工作後可取回損失的金額，他在多間銀行開設戶口交與集團主腦使用。 而另一名骨幹成員姓顏57歲 ，在網上進行人民幣兌換一百萬元現金並匯款到內地戶口。

周子軒稱其中67宗案件，涉及的金額由1600元至40萬元不等；但最後一宗因任職律師樓會計師的受害人心急想搵快錢，在其任職的法律事務所虧空公款達200萬元，在去年12月被捕。

警方指，在2020年本港網上求職騙案供236宗，相比2019年66宗上升2.5倍，而本年1月已發生54宗網上求職騙案，警方呼籲市民在求職時要小心誤墮騙局。

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記者：曾秋文

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